Kim Kardashian liebt Singleleben: Sie verzichtet auf Dates

Kim Kardashian (45) hat sich in der neuesten Episode der Show The Kardashians überraschend offen zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus geäußert. Im Gespräch erklärt sie, dass sie das Single-Dasein momentan sehr zu schätzen wisse. "Man wird richtig bequem, je länger man Single ist", gestand die Unternehmerin. "Die Vorstellung, jemanden wieder in mein Leben zu lassen, mein Bett und sogar meine Lieblingsserien zu teilen – das reizt mich gerade nicht." Nach der aufwendigen Scheidung von Kanye West (48) konzentriert sich Kim lieber auf sich selbst und ihre Karriere, wie sie weiter ausführte.

In einem emotionalen Dialog mit Schauspielerin Sarah Paulson (50) sprach Kim jedoch auch darüber, dass sie zum Selbstschutz eine Mauer um sich und ihr Leben aufgebaut habe. Paulson ermunterte sie, den Gedanken an die "große Liebe des Lebens" nicht aufzugeben, doch Kim bleibt vorsichtig: "Ich weiß, dass Sarah meint, ich schütze mich zu sehr, aber es ist okay, sich abzuschirmen und sich auf die eigenen Wünsche zu fokussieren." Trotzdem bezeichnete sich Kim als "hoffnungslose Romantikerin" und stellte klar, dass sie sich einer neuen Beziehung nicht komplett verschließen wolle. "Wenn die richtige Person kommt, bin ich bereit", betonte sie.

Nach ihrer Scheidung im Jahr 2021, die offiziell 2022 abgeschlossen wurde, hatte Kim nur wenige öffentliche Beziehungen. Ihre Romanze mit Pete Davidson (31) endete 2022, und seither ist es in Liebesdingen vergleichsweise ruhig um den Reality-Star geworden. Während Kims Ex Kanye zwischenzeitlich neu geheiratet hat, scheint sie Wert darauf zu legen, sich und ihren Kindern North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6) ein stabiles Umfeld zu bieten. Dabei bleibt sie jedoch offen für die Möglichkeit, eines Tages jemanden kennenzulernen, der wirklich zu ihr passt. "Alles zu seiner Zeit", ließ sie durchblicken.

IMAGO / Cover-Images Kim Kardashian, Oktober 2025

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

Getty Images Pete Davidson und Kim Kardashian im April 2022