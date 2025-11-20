Diese Stars nahmen an Trauerfeier von Jack White (†85) teil

Am 19. November versammelten sich rund 70 Gäste in der Berliner Grunewaldkirche, um Abschied von Musikproduzent Jack White (†85) zu nehmen. Familie, Freundinnen und Freunde sowie ehemalige Wegbegleiter kamen zusammen, um dem Künstler die letzte Ehre zu erweisen. Wie Bild berichtet, waren auch einige prominente Gesichter unter den Trauergästen: Angelika Milster (73), die einst mit Jack White zusammenarbeitete, Bernie Paul, der extra aus Kitzbühel angereist war, und Enno von Ruffin, bekannt als Ex-Mann von Vicky Leandros (73), zeigten ebenso wie Schauspielerin Alexandra Kamp (58) ihre Anteilnahme. Die Zeremonie war von vielen bewegenden Momenten geprägt und bot den Anwesenden die Gelegenheit, in Erinnerungen zu schwelgen und Abschied zu nehmen.

In der vordersten Reihe saßen seine fünf Kinder Frank, Antonia, Pia, Gloria und Ella, die sichtlich bewegt waren. Seine Witwe Rafaella blieb der Zeremonie hingegen fern. Pfarrerin Waltraud Friedewald führte durch den emotionalen Gottesdienst, der durch zahlreiche musikalische Beiträge ergänzt wurde und so Jacks Leben und Wirken besonders würdigte. Ein Höhepunkt war die Darbietung von Sängerin Katharina Mehrling, die mit ihrem Auftritt von "Over The Rainbow" viele der Anwesenden zu Tränen rührte. Weitere musikalische Stücke, darunter "Straßen von Berlin", erinnerten an die große Karriere des 85-Jährigen und verliehen der Zeremonie eine persönliche und würdige Note.

In den Wochen nach Jacks plötzlichem Tod gab es bewegende, neue Erkenntnisse. Die Berliner Staatsanwaltschaft hatte eine Obduktion angeordnet, nachdem der Hitproduzent mit einer Schussverletzung aufgefunden worden war. Sein Anwalt Sebastian Loewe erklärte laut Bild damals: "Die Leiche meines langjährigen Mandanten Jack White ist von der Staatsanwaltschaft Berlin freigegeben worden. Das Todesermittlungsverfahren ist abgeschlossen. Als Todesursache wurde eine Selbsttötung festgestellt." Nach Abschluss der Ermittlungen stand der Beisetzung schließlich nichts mehr im Wege.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

IMAGO / Future Image Jack White, Musikproduzent

IMAGO / Future Image Angelika Milster, Schauspielerin