Marlisa Rudzio und ihr Freund planen Zukunft in neuer Stadt

Marlisa Rudzio (36), besser bekannt als Mrs. Marlisa, plant zusammen mit ihrem neuen Partner William einen bedeutenden Schritt: einen gemeinsamen Neuanfang in einer neuen Stadt. Obwohl der Social-Media-Star und sein Freund erst seit zweieinhalb Monaten ein Paar sind, scheint die Chemie zu stimmen. Derzeit pendeln die beiden Turteltauben noch jedes Wochenende zwischen Berlin und Bayern. In einem Gespräch mit Blitzlichtgewitter verriet die Influencerin, dass sie bereits Pläne schmieden, irgendwann zusammenzuziehen. Ziel sei eine Stadt, die für beide Neuland bedeutet.

In dem Interview spricht Marlisa offen über die besonderen Umstände ihrer jungen Liebe. Die Fernbeziehung meistere das Paar aktuell trotz der Distanz erstaunlich gut. "Wir sehen uns eigentlich jedes Wochenende", so die Reality-TV-Darstellerin. Doch die Wochenendbesuche sollen nicht auf Dauer bleiben. Beide seien sich einig, dass ein gemeinsames Zuhause wichtig für ihre Zukunft ist. Dabei steht schon fest, dass weder Berlin noch Bayern die neue Heimat werden sollen. Die Wahl soll auf eine Stadt fallen, in der keiner von beiden bisher gewohnt hat, um gemeinsam ganz neu zu starten.

Dieser mutige Schritt zeigt, wie ernst es Marlisa mit ihrer neuen Liebe ist. Für ihre Fans ist es spannend zu sehen, wie schnell die Beziehung Fahrt aufnimmt. Marlisa, die in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in ihr Leben gegeben hat, scheint in William, der bislang nicht in der Öffentlichkeit stand, einen Partner gefunden zu haben, der diese Dynamik teilt. Beide scheinen bereit zu sein, füreinander neue Wege zu gehen und sich ein gemeinsames Leben aufzubauen. Wie ihre Fans sie kennen, werden sie sicherlich auch diese spannende Entwicklung mit der Community teilen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Marlisa Rudzio und William Raab bei "The Ultimate Hype"

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio und William, September 2025

Anzeige Anzeige

Imago Marlisa und William im Oktober 2025