Wird BTN-Star Pia Trümper ihr Kind auf Social Media zeigen?

Pia Trümper hat ihre Fans direkt selbst abgeholt: Nach der frohen Botschaft vom Montag, dass ihr Baby zur Welt gekommen ist, meldete sich die Schauspielerin in einer Instagram-Story zu Wort. Dort bedankte sie sich für die vielen Nachrichten und Reaktionen, die ihr Post ausgelöst hatte, und ging gleich auf die Frage ein, ob sie ihren Nachwuchs online zeigen werde. Sie scherzte, dass sie plötzlich verstehen könne, warum einige ihre Kinder vermarkten, so groß sei die Aufmerksamkeit gewesen. Dann zog sie eine klare Grenze: "Was ich damit eigentlich sagen will: Nein, Kinder gehören immer noch nicht ins Netz", erklärte sie in ihrer Story. Damit machte Pia unmissverständlich deutlich, dass ihr Kind auf ihren Kanälen nicht zu sehen sein wird.

Die Entscheidung reiht sich in das Bild, das Pia schon länger von sich zeigt. Sie betonte auch diesmal, dass sie Details wie Name und Geschlecht ihres Babys unter Verschluss hält, um die Privatsphäre zu schützen. Den Dank an ihre Community verband die Seriendarstellerin mit einem kurzen Einblick hinter die Kulissen der letzten Tage: Die Resonanz auf ihren Geburts-Post sei riesig gewesen, weshalb sie sich persönlich melden wollte. Inhaltlich blieb sie jedoch bei einer klaren Linie. Pia hatte sich bereits früher kritisch dazu geäußert, wenn Kinder in sozialen Medien erkennbar gezeigt werden; sie verwies damals auf Risiken durch Technik, Plattformen und böse Kommentare.

Auch ihr Auftreten rund um die Geburt passt dazu: Als Pia die Ankunft ihres Kindes öffentlich machte, teilte sie nur zwei intime Aufnahmen aus dem Krankenhausbett – eng aneinander gekuschelt, ihr Partner an der Seite, und ein liebevoller Kosename für das Baby, ohne weitere Angaben. Wer der Schauspielerin länger folgt, kennt diese Mischung aus Nähe und Schutz: persönliche Momente ja, aber ohne die Gesichter Unbeteiligter preiszugeben. Freunde und Kolleginnen schätzen an Pia, dass sie ihren Fans Wärme und Echtheit schenkt, ohne die Grenzen ihrer Familie aufzuweichen.

Instagram / nichtsehraesthetisch Pia Trümper, TV-Bekanntheit

Instagram / nichtsehraesthetisch Pia Trümper und Partner Dustin

Instagram / nichtsehraesthetisch Pia Trümper und ihr Partner Dustin mit ihrem Baby, Dezember 2025