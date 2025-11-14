Ariana Grande erlebt PTBS-Rückfall nach dem Fan-Angriff

Ein schockierender Vorfall hat Ariana Grande (32) bei der Singapur-Premiere ihres Films "Wicked: For Good" schwer erschüttert. Während sie über den gelben Teppich schritt, wurde sie von einem Mann attackiert, der die Absperrungen überwand und sie gepackt haben soll. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Angreifer um Johnson Wen, der unter dem Namen "Pyjama Man" bekannt ist. Laut Daily Mail handelte es sich bei der Attacke um einen gezielten und geplanten Angriff. Der Vorfall aktiviert laut einem Insider erneut die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) der Sängerin, die sie seit dem Anschlag bei ihrem Konzert in Manchester 2017 begleitet.

Wie weitere Recherchen ergaben, ist Johnson Wen kein Unbekannter. Auf Instagram prahlt der Störenfried mit früheren Zwischenfällen, bei denen er Sänger wie Katy Perry (41) und The Weeknd (35) belästigt hat. Unmittelbar nach dem Angriff auf Ariana veröffentlichte er Beiträge, in denen er den Vorfall triumphierend feierte. Für die Sängerin, die sich nach dem Bombenanschlag in Manchester schwer traumatisiert fühlte, wird die Sicherheit nun noch weiter verschärft. Laut dem Newsportal ist Ariana bereits in der Vergangenheit bestrebt gewesen, Situationen zu vermeiden, in denen sie sich verletzt oder bedroht fühlen könnte.

Der emotionale Moment rief Erinnerungen an andere gefährliche Situationen hervor, denen Ariana in ihrer Karriere ausgesetzt war. Nach dem Angriff bei der Premiere zeigte sie sich sichtlich betroffen. Unterstützt wurde sie von ihrer Kollegin Cynthia Erivo (38), die beherzt dazwischenging, sowie Michelle Yeoh (63) und weiteren Begleitern. Die Sängerin, die ihren Durchbruch nicht nur als Musikerin, sondern auch als Schauspielerin feierte, ist bekannt für ihre enge Bindung zu Fans. Der jüngste Vorfall bringt aber auch die dunkle Kehrseite dieses Ruhms ans Licht – die andauernde Gefahr, der sie ausgesetzt ist, und die Belastungen, die sie seit Jahren zu bewältigen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards im September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ariana Grande, Sängerin und Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Imago Cynthia Erivo und Ariana Grande bei der "Wicked: For Good"-Premiere in London