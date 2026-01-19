Erstes gemeinsames Foto von Kanye West und Biancas Familien

Premieren-Auftritt für die Patchwork-Crew um Kanye West (48): Über die Feiertage wurden erstmals Fotos veröffentlicht, die den Rapper zusammen mit Bianca Censori (31) und Familienmitgliedern beider Seiten zeigen – darunter auch Tochter North West (12). Die Aufnahmen sollen bei einem weihnachtlichen Beisammensein entstanden sein, bei dem die Runde gemeinsam posierte. Während Kanye und Bianca dicht beieinander stehen, wirkt North auf dem Schnappschuss zurückhaltend und schaut wenig begeistert in die Kamera. Die Instagram-Bilder, die Daily Mail vorliegen, entstanden nach gemeinsamen Feiertagen in Kalifornien, bei denen Bianca an der Seite von Kanye und seinen Kindern unterwegs war.

Begleitet wurden die Fotos von einer ordentlichen Portion Online-Kommentare – und die konzentrierten sich vor allem auf Bianca. Nutzer bemerkten ihre auffällige Pose: Die Designerin steht auf den Fußballen, fast wie im Ballett, und verzichtet auf Schuhe. "Die Art, wie die Stiefmutter da steht", witzelte ein User auf Reddit. Andere hoben hervor, dass Bianca diesmal vollständig bekleidet war, was nach ihren freizügigen Auftritten zuletzt extra betont wurde. Parallel berichtete TMZ, dass sich Kanye und seine Ex Kim Kardashian (45) über die Feiertage zusammen gerauft hätten, um mit North, Saint (10), Chicago (8) und Psalm (6) harmonisch Zeit zu verbringen. Die Stimmung sei respektvoll gewesen, heißt es. In den Tagen danach wurde die Familie außerdem in Freizeitparks gesichtet, wo Bianca ebenfalls Teil des großen Trosses war.

Vor drei Wochen hatte Kanye deutlich gemacht, wie stolz er auf Biancas neuesten Kunstcoup war. Auf Instagram teilte der Rapper Aufnahmen der Performance "BIO POP (THE ORIGIN)" und schrieb: "So stolz auf meine Ehefrau." Damals zeigte sich die Designerin in Südkorea selbstbewusst im weinroten Latex-Catsuit, während sie in einer durchaus verstörenden Szenerie einen Kuchen durch den Raum schiebt. Die Performance sollte nach Auslegung von Architectural Digest Middle East als feministische Kritik verstanden werden, wie Kanye per Verlinkung unterstrich. Doch während Kanye sich demonstrativ hinter seine Partnerin stellte, brodelte zeitgleich die Gerüchteküche. Kritiker warfen hinter vorgehaltener Hand die Frage auf, ob Bianca bei den künstlerisch aufgeladenen Bildern noch völlig unabhängig agiere.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West und Bianca Censori bei den Grammy Awards 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / Kim Kardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, Weihnachten 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / biancacensori Bianca Censori und Kanye West, Dezember 2025