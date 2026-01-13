"Für meine Hater": North West zeigt Zahn-Grills & Piercings

Die Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (48) sorgt erneut für Aufsehen! North West (12) präsentierte sich kürzlich in einem gewagten Rocker-Look, der die sozialen Medien zum Kochen brachte. Mit schwarzen Grillz, türkisfarbenen Haaren und einem Bridge-Piercing auf der Nase zeigte sie sich auf TikTok von ihrer rebellischsten Seite. "Das ist für alle, die sich über ein Finger-Piercing aufregen", schrieb die Zwölfjährige selbstbewusst unter ihr Video und machte damit deutlich: Sie lässt sich von den Kritikern nicht einschüchtern! Die Videos auf dem gemeinsamen TikTok-Account mit Kim erreichten Millionen von Aufrufen und sorgten für heftige Diskussionen. Während einige Fans ihren Mut bewunderten, kritisierten andere den Look als zu extrem für ihr Alter.

Erst kürzlich erklärte Mama Kim die Hintergründe der spektakulären Looks ihrer Tochter: "Sie und ihre Freundinnen lieben es, Kostüme zu tragen und verschiedene Looks auszuprobieren. (...) Sie haben sich falsche Tattoos ins Gesicht geklebt, falsche Piercings getragen. Sie haben sich alle die Haare färben lassen", so Kim in der "GOAT Talk"-Sendung. Kim betonte, dass North in einer "wirklich positiven Phase" sei, in der sie anderen Menschen ihre Individualität zugestehe. North sei eine große Kritikerin ihres eigenen Stils, habe aber gelernt, konstruktives Feedback zu geben. Trotz aller Kontroversen ließ Kim die Kommentarsektionen bei den TikTok-Videos geöffnet – etwas, was sie sonst selten tut, was zeigt, dass sie hinter ihrer Tochter steht. In früheren Interviews hatte North bereits ihre Stilvorlieben definiert: "Ich mag Streetwear und die 90er", erklärte sie 2024 laut dem Magazin Hola. Als Inspiration nannte sie überraschenderweise nicht ihre stylische Mutter, sondern ihren Vater Kanye.

North hat zudem ein Faible für auffälligen Schmuck. Zu Weihnachten bekam sie von Kim eine markante Totenkopf-Kette mit Diamanten, die die junge Fashion-Liebhaberin inzwischen regelmäßig zeigt – der Anhänger trägt ihren Namen auf der Rückseite. In der Familie sind große Gesten nichts Ungewöhnliches, und North greift den Glamour mit eigener Note auf: Sie kombiniert edle Stücke mit Street- und Rock-Elementen, spielt vor der Kamera mit Rollen und Looks und teilt diese Momente gern mit ihren Freundinnen. Mode-Expertin Rochelle White analysierte Norths Stil in der Daily Mail als generationenbedingt: "Sie hat Spaß an Stil und Mode auf ihre eigene Art und zieht alles heran, was um sie herum ist, was sie in diesem Alter und auch in der Mode tun sollte." Bei gemeinsamen Feiertagen mit beiden Eltern steht laut Umfeld der Kinderfokus im Vordergrund, während North auf Social Media weiter ihren Stil testet – mal verspielt, mal rebellisch, immer sehr bewusst inszeniert.

TikTok / kimandnorth North West zeigt ihre Grills und Gesichtspiercings auf TikTok

Instagram / northwest North West und ihre Freundinnen, Dezember 2025

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills