Stritten Kylie Jenner und Timothée bei den Golden Globes?

Timothée Chalamet (30) und Kylie Jenner (28) zeigen sich derzeit verliebter denn je. Glaubt man der Lippenleserin Nicola Hickling, tauschten die beiden bei den Golden Globes aber nicht nur herzliche Worte miteinander aus. Während Timothée für seine Hauptrolle in "Marty Supreme" als bester Darsteller in der Kategorie Musical/Comedy ausgezeichnet wurde und seine Dankesrede knapp mit den Worten "Zu meinen Eltern und meiner Partnerin, ich liebe euch. Vielen Dank" beendete, spielte sich am Tisch der beiden eine Szene ab, die die Kameras im Saal nicht einfingen. Ein kurzer Clip schaffte es anschließend jedoch ins Netz, auf dem sich Timothée an ihrem gemeinsamen Tisch zu Kylie beugt, ihr etwas ins Ohr flüstert – und beide dabei auffallend angestrengt nebeneinander weiterlächeln.

Die britische Lippenleserin will für die Daily Mail erkannt haben, dass Timothée zu Kylie sagte: "Du musst mich hassen." Die Reality-Ikone soll das mit einem knappen "Ja" beantwortet haben. Danach habe Timothée nachgehakt, ob sie sich Sorgen gemacht habe, woraufhin Kylie laut Expertin mit "Es war ein deutliches Ja" reagierte. In dem Moment veränderte sich ihr Gesichtsausdruck sichtbar, als der Schauspieler anmerkte: "Du siehst genervt aus." Laut der Lippenleserin flüsterte die Unternehmerin ihm schließlich zu: "Nicht hier. Du nervst." Offiziell geäußert haben sich weder Timothée noch Kylie zu der Szene, auch ihre Teams gaben auf Nachfragen der Medien bislang keinen Kommentar ab.

Noch vor einer Woche gab das Paar ein völlig anderes Bild ab: Bei den Critics Choice Awards hatte der Schauspieler seine Partnerin noch mit warmen Worten bedacht. Auch über den roten Teppich schritt Timothée bei den Golden Globes solo, Kylie präsentierte ihr atemberaubendes Glitzerkleid lieber auf Instagram. Erst im Saal trafen die beiden wieder aufeinander. Zuletzt sprachen Insider davon, dass Timothée und Kylie den nächsten großen Schritt wagen könnten.

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Critics' Choice Awards

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Look für die Golden Globes 2026

Getty Images Timothée Chalamet mit seinem Golden Globe als Bester Hauptdarsteller (Musical/Komödie) für "Marty Supreme" in Beverly Hills, 11. Januar 2026