Nicht Taylor Swift: Pornostar ist meistgegoogelte Frau

Donald Trump (79) führt 2025 die weltweiten Google-Suchen an – und das mit riesigem Abstand. Der frühere US-Präsident wurde laut einer neuen Auswertung der Plattform PlayersTime knapp 15,9 Millionen Mal gesucht, gefolgt von Tech-Milliardär Elon Musk (54). Für eine Überraschung sorgte jedoch Mia Khalifa. Die umstrittene ehemalige Pornodarstellerin erzielte mit 8,76 Millionen Suchen knapp mehr Treffer als die erfolgreiche Sängerin Taylor Swift (36), die auf etwa 8,09 Millionen kam.

Mia, die mit ihrer Karriere in der Erotikbranche berühmt wurde und inzwischen als Social-Media-Persönlichkeit und Unternehmerin tätig ist, bleibt eine der meistdiskutierten Stars. Trotz ihres Branchenwechsels scheinen viele Suchanfragen auf ihren früheren Beruf zurückzuführen zu sein. Taylor hingegen wird vor allem im Zusammenhang mit ihrer Musik und ihren Projekten gesucht. Ihre ausverkauften Tourneen, neuen Alben oder Konzertdokumentationen sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. Die beiden Frauen erreichten so auf ganz unterschiedlichen Wegen ihre Platzierung unter den meistgesuchten Persönlichkeiten.

Neben den beiden standen auch andere Namen im Rampenlicht: Der 2018 verstorbene Rapper XXXTentacion (†20) wird weiterhin erstaunlich oft gesucht. Bianca Censori (31) übertrifft in der Liste sogar ihren berühmten Ehemann Kanye West (48), während Sängerin Sabrina Carpenter (26) von ihrem musikalischen Aufstieg profitiert. Auch Fußballstar Cristiano Ronaldo (40) bleibt ein Dauerbrenner. Die weltweiten Google-Trends zeigen einmal mehr, dass es nicht nur um die Beliebtheit, sondern um die Fähigkeit geht, Menschen zu faszinieren – auf die verschiedensten Arten.

Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024

Getty Images Mia Khalifa im März 2023

Getty Images XXXTentacion, US-Rapper