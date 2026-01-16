Dschungel-Steckbrief: Das ist Schauspieler Hardy Krüger jr.

Name: Hardy Krüger jr. (57)

Geburtsdatum: 09. Mai 1968

Geburtsort: Lugano, Schweiz

Bekannt, weil...

Der Weg von Hardy begann in Lugano, als er als Kind einer Italienerin und der Filmlegende Hardy Krüger (†93) auf die Welt kommt. In seiner Kindheit führte es ihn mit der Familie nach Tansania und später über eine Ausbildung als Barkeeper in die Schauspielklasse in Los Angeles. Dort arbeitete er bereits für zahlreiche US-TV-Shows. In Deutschland gelang ihm der Durchbruch 1991 mit der ARD-Serie "Nicht von schlechten Eltern". Vier Jahre lang spielte er die Rolle des Sven Westermann in der Serie "Gegen den Wind". Danach folgten internationale Projekte wie "Asterix und Obelix gegen Caesar", "Du gehörst mir!" und "Dracula", bevor er 2004 im TV-Epos "Stauffenberg" die Hauptrolle übernahm. Im ZDF ersetzte er 2006 Christian Wolff (87) in "Forsthaus Falkenau" und prägte die Serie bis 2013. Auch auf der Bühne überzeugte der Schauspieler, unter anderem in "Ziemlich beste Freunde" in Hamburg. Reality-Erfahrung bringt er ebenfalls schon mit: 2022 stand er für Das große Promibacken am Ofen, flog allerdings in Folge drei raus. Anschließend trainierte er für Let's Dance, sagte jedoch coronabedingt nach der ersten Show ab. Auch in seiner Rolle als Lars Seefeld in der Kult-Serie GZSZ konnte er die Zuschauer überzeugen. Privat stellt Hardy die Familie über alles. Er ist Vater von fünf Kindern und engagiert sich seit Jahren sozial, darunter für UNICEF. Hinter ihm liegen bewegte Jahre: Aus der ersten Ehe stammen zwei Söhne, in seiner zweiten Ehe mit der Malerin Katrin Fehringer adoptierte er ein Mädchen. Im Jahr 2011 mussten Hardy und Katrin die wohl schlimmste Erfahrung machen, die Eltern widerfahren kann: Ihr Sohn starb am plötzlichen Kindstod. Neuen Halt fanden die Ex-Eheleute 2012 mit der Geburt einer Tochter. Die Beziehung konnte dennoch nicht halten – im Mai 2015 folgte die Scheidung. Heute ist Hardy mit der PR-Agentin Alice Rößler verheiratet, beide traten bereits mehrfach vor den Traualtar.

Stärken:

Hardy bringt in Down Under vor allem emotionale Tiefe, Lebenserfahrung und Reflektionsfähigkeit mit. Er wirkt sensibel, empathisch und nachdenklich, was ihm hilft, zwischenmenschliche Dynamiken gut zu erkennen und einzuordnen. Seine ruhige Art kann im Camp deeskalierend wirken und für Ausgleich sorgen. Zudem zeigt er mentale Stärke und Offenheit, sich mit Ängsten und persönlichen Themen auseinanderzusetzen – eine wichtige Qualität unter den extremen Bedingungen des Dschungels.

Schwächen:

Dem Familienvater könnte es manchmal schwerfallen, sich in hitzigen Auseinandersetzungen durchzusetzen, da er eher zurückhaltend und diplomatisch wirkt – Eigenschaften, die im Umgang mit sehr temperamentvollen Mitcampern wie Realitystars leicht untergehen könnten. Seine ruhige, reflektierende Art könnte ihn zudem weniger präsent im Camp machen, was ihn möglicherweise leichter in den Hintergrund rücken lässt. Ist es vielleicht also möglich, dass Hardy die Drama-liebenden Zuschauer zu wenig unterhält?

