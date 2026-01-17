Dschungelcamp-Steckbrief: Das ist Schauspieler Stephen Dürr

Name: Stephen Dürr (51)

Geburtsdatum: 27. Juli 1974

Geburtsort: Hamburg

Bekannt, weil...

Seine TV-Karriere begann früh: Nach der Ausbildung an der Stella Adler Academy of Acting in Los Angeles stand Stephen 1994 erstmals als Til Weigel für Unter uns vor der Kamera, später folgten Rollen in In aller Freundschaft, Tatort, Großstadtrevier, "Polizeiruf 110" und Alles was zählt. Auch abseits des Drehbuchs kennt der Hamburger das Rampenlicht bestens. 2016 zog er bei Promi Big Brother ein und belegte den elften Platz. 2022 kämpfte er gemeinsam mit Katharina Dürr im Sommerhaus der Stars um den Sieg und landete auf Platz fünf. 2025 ging es für ihn in Kampf der Realitystars weiter – am Ende scheiterte er knapp vor dem Finale. Für Schlagzeilen sorgte Stephen bereits 2012, als er sich beim Training für TV Total Turmspringen schwer verletzte. Laut mehreren Berichten zog er juristische Konsequenzen gegen die Produktionsfirma. Auch am Ballermann versuchte er sein Glück. Privat lebt Stephen in Hamburg. Gemeinsam mit seiner Frau Katharina und seinen Zwillingstöchtern.

Stärken:

Der Familienvater bringt für das Dschungelcamp einige klare Stärken mit. Durch seine langjährige Schauspielerfahrung ist er sehr kameraroutiniert und weiß, wie er sich präsent zeigt. Er wirkt kommunikationsstark und kann Konflikte eher ruhig und überlegt austragen, was ihm Sympathien beim Publikum einbringen könnte. Zudem hilft ihm seine Lebenserfahrung, auch unter Druck gelassen zu bleiben und sich in einer Gruppe unterschiedlicher Charaktere zu behaupten.

Schwächen:

Im Dschungelcamp könnte Stephen jedoch auch Schwächen haben. Seine eher reflektierte und ruhige Art kann schnell als zurückhaltend oder wenig unterhaltsam wahrgenommen werden, was ihn Sendezeit kosten könnte. Zudem besteht die Gefahr, dass er durch seine Schauspielerrolle nicht immer als völlig authentisch wahrgenommen wird. Körperliche Strapazen, Schlafmangel und der raue Camp-Alltag könnten ihm ebenfalls stärker zusetzen. Wie in anderen Formaten bereits deutlich wurde, beharrt Stephen auf seiner Meinung. Dies könnte zu Reibereien zwischen ihm und anderen Mitcampern führen.

Anzeige Anzeige

RTL Stephen Dürr, Dschungelcamp-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

RTL Stephen Dürr, Dschungelcamp-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / stephen_duerr Stephen Dürr, Schauspieler

IMAGO / Gartner Stephen Dürr, Schauspieler