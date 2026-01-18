Claudia Obert hätte fast Flug zum Dschungelcamp verpasst

Claudia Obert (64) ist die Begleitperson für Evanthia Benetatou (33), die in wenigen Tagen ins Dschungelcamp einzieht. Daher muss auch die Luxuslady nach Australien reisen. Fast wäre der große Abflug ins Abenteuer geplatzt: Claudia und ihr Freund Max Suhr (27) wollten am Freitag von Hamburg aus mit Zwischenstopp in Frankfurt am Main Richtung Down Under starten, um rechtzeitig zum Start der Kultshow da zu sein – doch dann der Schock am Check-in. Max stand plötzlich ohne Reisepass da und der Traum vom Trip wackelte gewaltig. "Wir hatten so eine Aufregung", erzählt Claudia gegenüber Bild.

Als ihm seine Reisepass-Panne bewusst wurde, handelte Max blitzschnell. "Also bin ich schnell wieder nach Hause gefahren, mit dem Auto. Das sind ungefähr 45 Minuten. Dann wieder zurück zum Flughafen", schildert er. Auch wenn sich der Fehler gerade noch so bereinigen ließ, kostete er Max und Claudia einige Nerven. "Am Ende war ich wirklich einer der Letzten. Ich dachte schon, ich lande im Riesenstress", lacht Max. Böse war Claudia ihrem Max jedoch zu keinem Zeitpunkt.

Claudia reist an, um Eva mit aller Kraft auf ihrem Weg zum Sieg zu unterstützen. Wie sie im Interview mit RTL erzählte, kam der Plan, dass sie die Begleitperson der ehemaligen Bachelor-Lady wird, eher zufällig zustande, doch nun ist sie mit vollem Elan dabei. "Ich mache für sie Propaganda und Wahlkampf – mehr geht gar nicht. Da bin ich gut drin", betont Claudia. Während Eva bald im australischen Busch um Sterne kämpft, sorgt sie also im Hintergrund für die nötige mediale Aufmerksamkeit und ordentlich Stimmung unter den Zuschauern.

Anzeige Anzeige

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Realitystar

Anzeige Anzeige

Imago Eva Benetatou, Max Suhr und Claudia Obert am Frankfurter Flughafen vor dem Abflug ins Dschungelcamp

Anzeige Anzeige

RTL Evanthia Benetatou, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2026