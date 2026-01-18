Fast kein Dschungelcamp: Umut Tekin war in der Notaufnahme

Schockmoment vor dem Abflug nach Australien: Umut Tekin (28) hat verraten, dass seine Teilnahme am Dschungelcamp beinahe geplatzt wäre. Der Reality-TV-Star berichtete in seiner Instagram-Story, er sei im Dezember in einer Notaufnahme gelandet – mit "brutalen, unnormalen, krassen Schmerzen". "Ich habe gedacht, ich werde das nicht mehr packen", sagte Umut in dem Clip. Jetzt sitze er allerdings wieder fit am Flughafen und warte auf den nächsten Flug nach Brisbane, wo er sich ab dem 23. Januar den Dschungelprüfungen stellen soll. Seine Erleichterung ist groß – und seine Dankbarkeit spürbar.

Was genau die Schmerzen ausgelöst hat, ließ Umut offen. Klar ist jedoch: Die Sorge, die Chance auf sein großes TV-Abenteuer zu verlieren, war riesig. Auf Instagram schrieb er außerdem, dass im Dezember "sehr viel passiert" sei und er um seine Teilnahme gebangt habe. Vor allem eine Botschaft lag ihm am Herzen: "Glaubt mir, eure Gesundheit ist das Wichtigste, das ihr habt. Wenn eure Gesundheit leidet, dann merkt ihr, dass das wirklich ein Problem ist, und nicht die Probleme, die wir uns sonst machen." Seine Worte kamen mit reichlich Nachdruck – und dem Gefühl, gerade noch einmal davongekommen zu sein.

Umut, der 2022 erstmals im Rahmen der RTL-Kuppelshow Die Bachelorette Reality-TV-Luft schnupperte, versteht es, seine Fans abzuholen – mit Emotionen und einer gesunden Portion Drama. Der Fernsehliebling hat die Vorfreude auf den Campstart spürbar erhöht, obwohl es zuletzt hitzige Online-Debatten über seine Person gab. Privat blickt er auf ein ereignisreiches Jahr: Im April folgte auf eine turbulente Beziehung zu Reality-Kollegin Emma Fernlund (25) die endgültige Trennung, die online in einer regelrechten Schlammschlacht gipfelte. Mittlerweile scheint er sich nach Formaten wie Das Sommerhaus der Stars und Die Abrechnung - Der Promi-Showdown stark genug für den Dschungel zu fühlen.

