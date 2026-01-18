So teuer soll Taylor Swifts Junggesellinnenabschied werden

Taylor Swift (36) hat sich im vergangenen Jahr mit ihrem Freund Travis Kelce (36) verlobt und plant nun die große Hochzeit. Für ihren Junggesellinnenabschied hat die Sängerin bereits ganz besondere Pläne – und die sind kostspielig. "Sie sieht dies als einmalige Erfahrung und möchte, dass es sich von allem unterscheidet, was sie oder ihre Freunde bisher erlebt haben", plaudert eine Quelle laut OK! Magazine aus. Laut dem Insider soll Taylor vorhaben, ihre besten Freundinnen auf eine mehrwöchige Luxusreise rund um den Globus zu entführen.

Ein Teil der Reise könnte laut der Quelle ein glamouröses Chalet im Schnee sein. "Die Idee umfasst, alle Gäste mit einem Privatjet einfliegen zu lassen, einen Spitzenkoch zu engagieren, rund um die Uhr Personal zur Verfügung zu haben und eine exklusive Nachtklub-Party mit DJs zu veranstalten, die sie toll findet", heißt es. Für eine Woche könnte allein die Unterkunft umgerechnet mehr als 200.000 Euro kosten – ohne berühmte DJ-Gäste. Weitere Pläne umfassen eine Karibikreise mit einer gecharterten Superyacht, deren Kosten auf etwa 430.000 Euro geschätzt werden. "Sie hat die Idee geäußert, Joni Mitchell und Stevie Nicks zu bitten, in einem intimen Rahmen aufzutreten", erzählt der Insider. Ziel der ambitionierten und teuren Pläne sei es, ihren Freundinnen für die langjährige Loyalität zu danken und eine einzigartige Erfahrung zu ermöglichen.

Es ist also durchaus möglich, dass die Kosten für Taylors Junggesellinnenabschied in den Millionenbereich steigen. Eine enorme Summe – doch Taylor ist daran gewöhnt, so viel Geld auszugeben. Erst im Dezember 2025 spendete sie eine Summe von zwei Millionen Dollar, umgerechnet über 1,7 Millionen Euro, an zwei wohltätige Zwecke. Ein Spendenziel lag Taylor dabei aus ganz persönlichen Gründen besonders am Herzen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / UPI Photo Taylor Swift, Februar 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Anzeige Anzeige

Imago Taylor Swift im Dezember 2025 in New York City