Fans begeistert: Kim Kardashian posiert im heißen Leder-Look

Kim Kardashian (45) sorgt mit einem neuen Foto-Feuerwerk für aufgeregte Timelines: Die Reality-Ikone zeigte sich am Wochenende in Los Angeles in einem halsbetonenden, tief ausgeschnittenen Leder-Halterkleid mit schwarzem Trench darüber und ließ ihre Community mit einer Slideshow namens "In letzter Zeit" hinter die Kulissen blicken. Gestylt wurde sie dafür von Dani Levi, begleitet von einem glänzenden Blowout und XXL-Extensions für den nächtlichen Auftritt. Die 45-Jährige teilte die Bilder auf Instagram, wo sie auch intime Polaroids ihrer vier Kinder North, Saint, Chicago und Psalm einbaute. Kurz zuvor hatte Kim bereits Selfies im engen Leder-Top gepostet und den achten Geburtstag von Chicago mit süßen Schnappschüssen gefeiert.

In der neuen Serie mischt Kim Glamour mit Familienmomenten: Neben Close-ups des aufwendig konturierten Make-ups – geschminkt von Ash K. Holm – posiert sie mit ihren langjährigen Freundinnen Sarah Meyer Michaelson, Ashley Kassan, Allison Statter, Simone Harouche und Zoe Winkler Reinis. Ein Polaroid zeigt die Kids vor den Weihnachtsfeiertagen, die sie mit Kim und Ex-Mann Kanye West (48) verbrachten. Laut TMZ seien die beiden dabei "herzlich" miteinander umgegangen, Ye arbeite an sich, hieß es.

Privat hat Kim einen vollen Alltag zu meistern, was nicht zuletzt an ihrem regen Familienleben liegt. Mit Ex-Mann Kanye West scheint es zum Weihnachtsfest ein harmonisches Beisammensein gegeben zu haben – trotz turbulenter Vergangenheit. Kim hat stets betont, dass ihre Kinder für sie an erster Stelle stehen und sie alles dafür tun will, ihnen Stabilität zu geben. Doch die Lasten sind nicht zu übersehen, wie sie in der Vergangenheit geäußert hat. Trotz der Herausforderungen gibt sich Kim wie immer ambitioniert und zeigt, dass sie Familie, Beruf und ihre Träume unter einen Hut bringen möchte.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2026

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North, Chicago, Psalm und Saint, Dezember 2025

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern