Ohne BH: Heidi Klum trägt transparentes Outfit bei Premiere

Heidi Klum (52) zieht auf der Premiere von Paris Hiltons (44) Dokumentarfilm "Infinite Icon" in Los Angeles alle Blicke auf sich. Die Stilikone zeigt sich auf dem pinken Teppich vor dem AMC The Grove 14 in einem gewagten Outfit – eine nahezu transparente, braune Bluse, bei der nur geschickt platzierte Taschen die wichtigsten Stellen bedeckten. Dazu kombiniert Heidi einen passenden Rock, braune Stilettos und eine glänzende Lack-Clutch im selben Ton. Mit entspannter Haltung posiert sie für die Fotografen und setzt ihren gewagten Look selbstbewusst in Szene.

Rund um Heidi reihen sich auch weitere Stars auf dem pinken Teppich ein: Lizzo (37), Demi Lovato (33) und Sofia Vergara (53) setzen ebenfalls auf glamouröse Outfits. Im Zentrum des Abends steht jedoch Gastgeberin Paris Hilton, die für ihre Filmpremiere einen echten Prinzessinnen-Moment wählte. Die Hotelerbin präsentiert ein rosafarbenes Kleid mit funkelnden Verzierungen und lässt sich strahlend mit ihrem Mann Carter Reum und den beiden Kindern Phoenix und London ablichten. Unterstützt wird sie zudem von ihren Eltern Richard und Kathy, die den besonderen Abend mit ihrer Tochter feiern. Der neue Film beleuchtet Paris Hiltons Reise mit Konzertaufnahmen und privaten Momenten und gewährt einen besonderen Einblick in ihr Leben.

Neben der schillernden Gastgeberin sticht vor allem Heidi Klum mit ihrem Look hervor. Für die Topmodel-Ikone sind gewagte Outfits längst Alltag und Ausdruck ihres entspannten Umgangs mit dem eigenen Körper. Erst vor Kurzem wurde sie beim Pärchenurlaub mit Ehemann Tom Kaulitz (36) auf St. Barths oben ohne am Strand fotografiert. Schon zuvor verriet sie der Daily Mail, dass sie sich auf europäischen Stränden mit freizügiger Badekultur besonders wohlfühle und ihre Auszeiten am Meer meist an abgelegenen Orten genieße. Fans dürfen also gespannt sein, welches Outfit das Topmodel als Nächstes präsentieren wird.

Getty Images Heidi Klum bei der Premiere von "Infinite Icon: A Visual Memoir" in Los Angeles

Getty Images Paris Hilton und Phoenix Barron bei der Weltpremiere von "Infinite Icon: A Visual Memoir" in Los Angeles

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Januar 2026