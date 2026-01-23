370.000 Euro in der Luft: Bushidos Porsche-Traum geplatzt

Rapper Bushido (47) hat bei einem Konzert in Stuttgart eine spannende Geschichte zum Besten gegeben: Offenbar wollte er seiner Frau ein extravagantes Geschenk machen und 370.000 Euro für einen Porsche locker machen. Doch wie er dem Publikum erzählte, stieß er auf ungeahnte Hindernisse: Das Unternehmen verweigerte ihm den Fahrzeugverkauf. Auch wiederholte Versuche über den technischen Support brachten ihn nicht weiter. Resigniert gab er schließlich auf und erklärte laut Raptastisch: "Wenn ihr kein Auto verkaufen wollt, dann lassen wir es halt bleiben."

Hintergrund der Shoppingtour ist seine neue Basis in München-Grünwald. In dem Nobelviertel, in dem sonst vor allem Fußballstars des FC Bayern München wohnen, hat Bushido sich eine Luxusvilla gesichert, die rund 32,9 Millionen Euro kosten soll. Die Familie plant, künftig etwa die Hälfte des Jahres in Deutschland zu verbringen und die andere in Dubai. Für den Alltag in Bayern wollte der Musiker seinen Fuhrpark aufstocken – doch ausgerechnet bei Porsche scheiterte dieses Unterfangen. Während des Konzerts verwies er auf seinen Frust über den gescheiterten Autokauf.

Privat ist es für Bushido und seine Familie damit weiter turbulent: ein Leben zwischen Wüstenstaat und bayerischer Nobelgegend, Kinderalltag und Tourstress. Gerade erst hatte Bushido sich nach einer Krise mit seiner Frau Anna-Maria (44) zusammengerauft und sie mit einer öffentlichen Liebeserklärung überrascht. Zudem sorgte der Rapper für Schlagzeilen, als der jahrelange Rechtsstreit gegen Arafat Abou-Chaker zu seinen Gunsten entschieden wurde.

Anzeige Anzeige

Imago Bushido live in der Uber Arena in Berlin auf der Abschiedstournee "Alles wird gut - Tour 2026", 12. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Rapper Bushido bei seiner Tour "König für immer!" in der Lanxess-Arena in Köln, März 2024

Anzeige Anzeige

Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

370.000 Euro in der Luft – wie bewertet ihr, dass Porsche Bushido keinen Wagen verkauft hat? Unnötig streng – Geld ist Geld, den Deal hätte man machen können. Nachvollziehbar – eine Marke darf entscheiden, mit wem sie Geschäfte macht. Ergebnis anzeigen