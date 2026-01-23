370.000 Euro in der Luft: Bushidos Porsche-Traum geplatzt
Rapper Bushido (47) hat bei einem Konzert in Stuttgart eine spannende Geschichte zum Besten gegeben: Offenbar wollte er seiner Frau ein extravagantes Geschenk machen und 370.000 Euro für einen Porsche locker machen. Doch wie er dem Publikum erzählte, stieß er auf ungeahnte Hindernisse: Das Unternehmen verweigerte ihm den Fahrzeugverkauf. Auch wiederholte Versuche über den technischen Support brachten ihn nicht weiter. Resigniert gab er schließlich auf und erklärte laut Raptastisch: "Wenn ihr kein Auto verkaufen wollt, dann lassen wir es halt bleiben."
Hintergrund der Shoppingtour ist seine neue Basis in München-Grünwald. In dem Nobelviertel, in dem sonst vor allem Fußballstars des FC Bayern München wohnen, hat Bushido sich eine Luxusvilla gesichert, die rund 32,9 Millionen Euro kosten soll. Die Familie plant, künftig etwa die Hälfte des Jahres in Deutschland zu verbringen und die andere in Dubai. Für den Alltag in Bayern wollte der Musiker seinen Fuhrpark aufstocken – doch ausgerechnet bei Porsche scheiterte dieses Unterfangen. Während des Konzerts verwies er auf seinen Frust über den gescheiterten Autokauf.
Privat ist es für Bushido und seine Familie damit weiter turbulent: ein Leben zwischen Wüstenstaat und bayerischer Nobelgegend, Kinderalltag und Tourstress. Gerade erst hatte Bushido sich nach einer Krise mit seiner Frau Anna-Maria (44) zusammengerauft und sie mit einer öffentlichen Liebeserklärung überrascht. Zudem sorgte der Rapper für Schlagzeilen, als der jahrelange Rechtsstreit gegen Arafat Abou-Chaker zu seinen Gunsten entschieden wurde.