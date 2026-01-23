Das sind die niedrigsten Gagen im Dschungelcamp 2026

Wer im Dschungelcamp 2026 richtig abräumt und wer eher bescheiden kassiert, sorgt schon vor dem Einzug für Gesprächsstoff. Branchenkenner Julian F. M. Stoeckel gab nun eine erste Einschätzung ab und listete Samira Yavuz (32), Eva Benetatou (33), Patrick Romer (30), Umut Tekin (28) und Ariel als eindeutige Schlusslichter der Gagenliste – sie sollen jeweils "nur" rund 40.000 Euro erhalten. Etwas darüber liegen laut dem von TV Movie zitierten Experten Hubert Fella (58) und Stephen Dürr (51) mit geschätzten 50.000 Euro. Ganz oben im Ranking wird dagegen schon seit einigen Tagen ein anderer Name gehandelt: Gil Ofarim (43) führt mit einer Rekordsumme von rund 300.000 Euro die Liste an.

Kandidatin Simone Ballack (49) ließ bereits durchblicken, sich erst nach langem Zögern für die Teilnahme am Dschungelcamp 2026 entschieden zu haben – und die Gage spielte für sie dabei eine entscheidende Rolle. Gegenüber der AZ verriet die 49-jährige Unternehmerin, dass RTL bereits im Vorjahr angefragt hatte, sie aber damals ablehnte. Diesmal legte der Sender deutlich nach: Die Bezahlung sei ein "zusätzlicher, nicht unerheblicher Anreiz" gewesen, so Simone. Während Branchenexperte Julian ihre Gage auf rund 75.000 Euro schätzt, gab Ex-Camperin Micaela Schäfer (42) jüngst an, Simone würde rund 190.000 Euro kassieren und damit noch zu den Spitzenverdienerinnen der aktuellen Staffel gehören.

Zwischen Spitzen- und Basisgagen erstreckt sich im Dschungelcamp traditionell ein deutlich abgestuftes Mittelfeld: Unter anderem Mirja du Mont (50), Nicole Belstler-Boettcher (62) und Hardy Krüger jr. (57) sollen jeweils eher moderate Honorare von rund 80.000 Euro erhalten. Obwohl die Verträge nicht öffentlich sind, erlauben derartige Einschätzungen von Brancheninsidern einige Rückschlüsse auf interne Bewertungsmechanismen: Reichweite, Provokationsfaktor und Gesprächswert gelten offenbar als zentrale Faktoren, während weniger profilierte Persönlichkeiten tendenziell niedriger eingestuft werden.

RTL Ariel, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp-Teilnehmerin

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026