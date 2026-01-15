Erster Kuss und Fummelei: So lief erste MLFL-Übernachtung

Bei Make Love, Fake Love knistert es endlich so richtig: Elena Miras (33) vergibt den allerersten Love Key der Staffel an Patrick – und lädt ihn damit als ersten Mann zum Übernachtungs-Date in ihr Loft ein. Am Abend ziehen sich die beiden gemeinsam zurück, verschwinden unter der Decke und werden schnell sehr vertraut: Es wird eng gekuschelt, unter der Decke gefummelt und schließlich kommt es sogar zum ersten Kuss. Die Nacht verbringen Elena und Patrick komplett zusammen, am nächsten Morgen stehen sie gut gelaunt und sichtbar gelöst wieder auf – der Beginn einer neuen Dynamik in der Show.

Im Einzelinterview lässt die Single-Lady durchblicken, wie sehr ihr die Nähe gutgetan hat. "Patrick war gestern schon echt so kuschelig, wir haben viel gekuschelt und viel gesprochen", schwärmt sie. Später legt sie nach: "Wir haben, glaube ich, beide diese Nähe voneinander gebraucht. Es war sehr schön, es war sehr intensiv." Auch Patrick gerät ins Schwärmen: "Es war schon schön, neben ihr zu liegen. Es hat sich schon gut angefühlt", erklärt er vor der Kamera. Gleichzeitig bleibt er vorsichtig: "Am Ende des Tages kann ich nicht in Elena reinschauen." Elena wiederum gibt die Nacht Sicherheit: "Ich weiß ganz genau, er ist Single, sonst hätte er gar nicht zu mir kommen können. Und das beruhigt mich auch und er hat mir noch mal diese Sicherheit gegeben. Es war schon eine wunderschöne Nacht."

Schon in der vergangenen Woche hatte die Influencerin bei "Make Love, Fake Love" die Nähe zu Patrick gesucht. Sie offenbarte im Einzelinterview, dass es ihr gesundheitlich nicht gut ging und sie sich nach Zuwendung sehnte. Patrick, im Haus liebevoll "Papa" genannt, sagte sofort zu, an ihrer Seite zu bleiben. Diese Entscheidung sorgte bei den anderen Kandidaten für reichlich Gesprächsstoff, besonders Alex wirkte sichtlich verunsichert. "Ich bin momentan einfach maximal verwirrt. Komplett. Ich brauche jetzt einfach mal fünf Minuten Ruhe", gab er ehrlich zu.

RTL "Make Love, Fake Love"-Lady Elena Miras, 2025

RTL Elena Miras mit "Make Love, Fake Love"-Kandidat Patrick

RTL "Make Love, Fake Love"-Kandidat Alex Z.