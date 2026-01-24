Familie von Katie Price ist schockiert über Blitzverlobung

Reality-TV-Star Katie Price (47) hat mit ihrer blitzschnellen Verlobung mit Lee Andrews erneut für Schlagzeilen gesorgt – und ihre Familie dabei völlig vor den Kopf gestoßen. "Die Familie fand über Instagram von der Verlobung heraus – sie waren fassungslos", berichtet ein Insider exklusiv der britischen Zeitung The Sun. Ihre Angehörigen haben den Unternehmer, der in Dubai lebt, noch nicht einmal kennengelernt. Besonders Mutter Amy und Schwester Sophie sollen sich Sorgen über das rasante Tempo der neuen Romanze machen. Katie genießt derweil den Luxus-Trip am Golf, präsentiert ihren auffälligen Diamantring und zeigt erste Einblicke in die neue Beziehung.

Nur wenige Wochen liegen zwischen dem Ende ihrer Beziehung zu Reality-Star John Joe Slater und der Verlobung mit Unternehmer Lee – ein Tempo, das selbst für Katie-Price-Verhältnisse rekordverdächtig ist. Die Beziehung zu dem 32-jährigen "Married at First Sight"-Teilnehmer war bereits "über Monate vor Weihnachten" vorbei, wie Katie in ihrem Podcast "The Katie Price Show" offen zugab. Während JJ eine ernsthafte Zukunft sah und schon an Kinder gedacht hat, erkannte Katie, dass "JJ kein Ehemann-Material" war, wie Insider berichten. "Ich möchte meine Zeit nicht verschwenden. Wenn ich nicht verliebt bin und es nicht funktioniert, dann sind das Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe", so Katie. JJ hält sich laut der Daily Mail derzeit in Miami auf, um sein "gebrochenes Herz zu heilen". Auch er erfuhr via Social Media von der schockierenden Neuigkeit.

Die neueste Verlobung reiht sich nahtlos in Katies bewegte Liebeshistorie ein – es ist bereits ihre neunte und würde ihre vierte Ehe bedeuten. Sänger Peter André (2005-2009), Käfigkämpfer Alex Reid (2010-2012) und Ex-Stripper Kieran Hayler (2013-2021) stehen auf ihrer Ehemann-Liste. Ob die Liaison mit Lee von Dauer sein wird, bleibt angesichts ihrer Vergangenheit fraglich. 2026 könnte dennoch Katies Jahr werden, denn auch beruflich hat sie viel vor: Musik-Tour, Podcast-Tour mit Kerry Katona (45) und neue TV-Projekte stehen auf dem Programm. So will sie für eine neue Doku enthüllen, wie viel Geld sie auf der Adult-Content-Plattform OnlyFans verdient.

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2026

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews teilt ein Pärchen-Bild mit seiner Verlobten Katie Price

IMAGO / Cover-Images Katie Price und JJ Slater, März 2024