Mirja du Mont feierte vor Dschungel-Einzug 50. Geburtstag

Kurz vor dem Einzug ins Dschungelcamp stand für Mirja du Mont (50) ein wichtiger Meilenstein an: ihr 50. Geburtstag. Zu dem besonderen Anlass wurde sie mit einem Geburtstagskuchen überrascht. Inmitten der Freude ließ die Schauspielerin allerdings auch ungewöhnlich offen durchblicken, wie sehr sie mit der runden Zahl ringt. "Sind wir ganz ehrlich, die Zahl ist sche*ße. Ich glaube gar nicht, dass ich so alt bin", platzt es im Interview mit RTL aus ihr heraus.

Auch wenn ihr die Zahl nicht gefällt – Mirja blickt zufrieden auf die vergangenen Jahrzehnte zurück. "Meine Höhepunkte sind ganz klar die Menschen, die ich in den 50 Jahren kennengelernt habe. Sensationelle Menschen", betont sie. Insbesondere hebt das Model auch seine Kinder hervor: Tochter Tara und Sohn Fayn mit Ex Sky du Mont (78). Mit 50 Jahren ruht Mirja in sich und bereut nichts: "Ich hab mir gestern überlegt: Wenn ich morgen sterben würde – es gibt nichts, wo ich sagen würde, das hätte ich unbedingt noch machen müssen."

Mirja ist seit Jahren als Schauspielerin und Model vor der Kamera unterwegs, doch privat gibt sie sich gern nahbar. Das Ex-Playmate ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Mit ihrer Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp stellt sie sich einer neuen Herausforderung. Im Interview mit Bild kündigte sie an, dass sie mit den üblichen Klischees rund um Glamour und Zickereien aufräumen möchte. "Ich denke, dass ich eine geile Alte bin", sagte Mirja, und genau so will sie auch auftreten – ohne Koketterie, ohne falsche Zurückhaltung.

RTL Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

Getty Images Mirja du Mont, 2024

Getty Images Mirja und Sky du Mont, 2010