Serkans Betrug: Samira Yavuz kommen die Tränen im Dschungel

Die Beziehung von Samira (32) und Serkan Yavuz (32) endete vor rund einem Jahr. Zu den Gründen dafür gehören unter anderem etliche Seitensprünge seitens des Realitystars. Davon mitzubekommen, sich einzugestehen, dass die Geschichte der vermeintlich perfekten Familie auserzählt ist, und der folgende Medientrubel um die Trennung machten die Zeit für Samira unfassbar schwer. Bis heute hat die Zweifachmama bei dem Thema mit den Tränen zu kämpfen, wie bei ihrer Teilnahme im diesjährigen Dschungelcamp zu sehen ist.

Von Simone Ballack (49) am Lagerfeuer auf das Thema angesprochen, erklärt Samira: "Es ist für immer vorbei. Es war so eine schwierige Zeit, weil ich daran festhalten wollte. Er wollte kämpfen, aber dann sind noch andere Dinge passiert." Im Dschungeltelefon ergänzt sie unter Tränen: "Rückblickend tut's einfach extrem weh, dass man einfach zu keinem Zeitpunkt ausgereicht hat." Doch Samira war stark: "Ich lebe dieses Leben nur einmal und ich will nicht diejenige sein, die ständig betrogen wird." "Wie ignorant bin ich, dass ich es über die ganzen Jahre nicht gecheckt habe?", fragt sie sich.

Wie im Laufe ihres öffentlichen Rosenkriegs ans Licht kam, wurde Serkan während der Ehe mit verschiedenen Frauen intim. Unter anderem mit Evanthia Benetatou (33), die nun ebenfalls im Dschungelcamp ist. Dass die einstige Der Bachelor-Kandidatin und Serkan Sex hatten, weiß Samira "auch noch gar nicht so lange", erklärt sie. Sie weiß jedoch, wann das war: Bei Evas Geburtstagsfeier, bei der ihr Ex Chris Broy (36) nicht an sie dachte, was sie traurig stimmte. Serkan stand ihr tröstend zur Seite.

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

RTL Evanthia Benetatou, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2026

