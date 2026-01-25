Zwei Dschungelcamps für einen Tag: Fans verstehen es nicht

Die neue Staffel des Dschungelcamps begann direkt mit einer Überraschung: Zwölf prominente Kandidaten wurden zu Beginn in zwei verschiedene Lager aufgeteilt. Neben dem bekannten Hauptcamp dient in diesem Jahr "Snake Rock" als zweites Zuhause. Die Trennung sollte allerdings nicht lange Bestand haben. Bereits am zweiten Tag zogen alle zusammen und leben nun gemeinsam im Hauptcamp, was einige Zuschauer sichtlich irritierte. Auf der Plattform X sammelten sich Kommentare wie: "Warum gibt es für einen Tag zwei Camps? Das hätte man sich auch sparen können."

Klar ist: Das neue Konzept war absichtlich auf Tempo getrimmt. Kaum waren die Hängematten in "Snake Rock" verteilt, war die Aufteilung auch schon Geschichte. Nach nur einem Tag fanden sich alle Kandidaten wieder an einem Ort, um fortan gemeinsam zu kochen, zu streiten und um Sterne zu kämpfen. Während die Showmacher die Spannung offenbar über parallele Dynamiken anheizen wollten, fällt das Urteil im Netz gemischt aus. Auf X hagelt es Einwände zur Sinnhaftigkeit des Experiments. Ein Zuschauer fasst die allgemeine Ratlosigkeit so zusammen: "Wie sich alle fragen, warum es zwei Camps für einen Tag gab."

Doch nicht nur die Aufteilung der Lager sorgte für Diskussionen – auch zwischen den Stars spitzte sich die Lage schnell zu. Besonders das erste Aufeinandertreffen von Evanthia Benetatou (33) und Samira Yavuz (32) nach dem Fremdgehdrama rund um Serkan Yavuz (32) ließ die Zuschauer aufhorchen. Kaum vereint im Hauptcamp, ging Eva auf Samira zu und zog sie überraschend in eine Umarmung. Diese Geste wurde von vielen im Camp genau beobachtet. Es blieb allerdings beim höflichen Austausch: "Ich war perplex und komplett anti", berichtete Samira später im Dschungeltelefon und machte damit klar, dass sie der Situation misstraute.

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

RTL / Patrick Heffels Hardy Krüger jr., Mirja du Mont, Patrick Romer, Eva Benetatou, Gil Ofarim, Ariel und Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

RTL / Patrick Heffels Simone Ballack, Stephen Dürr, Samira Yavuz, Nicole Belstler-Boettcher und Hubert Fella im Dschungelcamp 2026

