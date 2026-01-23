Vor Streit: Brooklyn Beckham brach Studium wegen Heimweh ab

Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat sein Fotografiestudium in New York nach nur einem Jahr beendet – ausgerechnet, weil er sich nach Zuhause sehnte. Der damals 19-Jährige war im September 2017 an die Parsons School of Design in Greenwich Village gezogen. Doch schon nach dem ersten Studienjahr packte er die Koffer und kehrte nach London zu seinen Eltern Victoria (51) und David Beckham (50) zurück. Statt weiter zu studieren, suchte er die Nähe zur Familie und nahm ein Praktikum bei einem angesehenen britischen Fotografen an. Im Gespräch mit The Mirror im Jahr 2018 sagten Quellen: "Es klingt, als hätte er wirklich Heimweh gehabt und sich dort einsam gefühlt." Auslöser war also die tiefe Bindung an seine Eltern, die er abgöttisch liebte. Angesichts des seit Jahren brodelnden Familienstreits wirkt das wenig realistisch. Am Montag sorgte Brooklyn schließlich mit einer scharfen Stellungnahme auf Instagram für Aufsehen.

In einem sechsseitigen Schreiben erhebt der älteste Sohn des Spice Girls und des Fußballstars schwere Vorwürfe gegen seine prominenten Eltern. Er beschuldigt sie, gezielt Unwahrheiten zu verbreiten und das Ansehen Unbeteiligter zu beschädigen, um "ihre Fassade" zu wahren. Besonders brisant: Der Nachwuchskoch wirft ihnen vor, seit Langem seine Beziehung zu Milliardärstochter Nicola Peltz (31) untergraben zu wollen – wohl eine Art Ursprung allen Übels. Acht Jahre zuvor konnten Mirror und Daily Mail noch berichten, dass am Ende die Aussicht, wieder daheim zu sein, den Ausschlag gegeben hatte, den Kurs aufzugeben – gepaart mit der Chance auf einen "großartigen" Praktikumsplatz. "Victoria ist absolut begeistert und konnte es kaum fassen, als der Plan aufging – Brooklyn wieder unter einem Dach zu haben, ist für sie ein wahr gewordener Traum", betonte die Quelle damals. Der Schritt folgte auf die Veröffentlichung seines Bildbands "What I See", mit dem sich Brooklyn damals den Platz an der renommierten Hochschule erarbeitet hatte.

Das Buch wurde zwar von Kritikerinnen und Kritikern für unscharfe Motive und simple Bildunterschriften belächelt, erlebt aktuell jedoch einen überraschenden Preissprung: Auf eBay tauchten Angebote von rund 85 Pfund (98 Euro) bis hin zu knapp 300 Pfund (345 Euro) auf, teils für signierte Erstauflagen. Ein Verkäufer pries an: "Zustand: NEU, nur zum Signieren geöffnet", und verwies auf ein Signier-Event in Los Angeles im August 2017. Der Band zeigt 300 Fotografien aus Brooklyns Alltag, Familienmomente, A-List-Partys und Luxusreisen – darunter auch ein Bild, das er mit Blick über die Kante eines 16-stöckigen Gebäudes aufnahm. Daneben notierte er: "Versucht das nicht zu Hause. Meine Eltern waren so wütend, als sie das gesehen haben. Cooles Foto aber." Nun richtet sich die Empörung seiner Eltern wohl auch gegen seine Frau, wie Insider wissen wollen: Laut einem Bericht von The Sun sind Freunde des Paares der Meinung, dass sich die Wogen nur glätten lassen, wenn Brooklyn sich von seiner Frau Nicola, mit der er seit 2020 offiziell liiert ist, trennt.

Instagram / victoriabeckham Brooklyn Peltz-Beckham mit seinen Eltern Victoria und David Beckham

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham im September 2024 in Paris

Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

