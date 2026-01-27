Andrew und Prinzessin Beatrice genießen Ausritt mit Sienna

Prinzessin Beatrice (37) hat nun mit ihrem in Ungnade gefallenen Vater, dem ehemaligen Prinz Andrew (65), und ihrer Tochter Sienna einen entspannten Familientag verbracht. Die drei wurden am Samstag im Home Park nahe Windsor Castle gesichtet, wo sie rund 45 Minuten gemeinsam Zeit verbrachten. Während Andrew vorausritt, blieb Beatrice laut The Sun zu Fuß an der Seite der kleinen Reiterin, deren Pony von einem Stallmitarbeiter geführt wurde. Zuvor hatten Schlagzeilen die Runde gemacht, Beatrice habe Weihnachten nicht mit ihrem Vater verbracht, sondern an der Seite von König Charles (77), Königin Camilla (78), Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) gefeiert.

Nach dem Ausflug soll Beatrice zudem Zeit in der Royal Lodge verbracht haben – jenem Anwesen, das Andrew nach Ablauf seines Mietvertrags bald räumen muss. Laut The Sun steht für den ehemaligen Royal in absehbarer Zeit ein Umzug an: Demnach habe er sich bereits sein mögliches neues Zuhause, die Marsh Farm, angesehen, die derzeit renoviert wird. Berichten zufolge könnte Andrew vorübergehend in das nahegelegene Wood Farm Cottage ziehen, bevor er sich endgültig in Norfolk niederlässt. Erst kürzlich war Andrew erneut in die Kritik geraten, weil er die Royal Lodge in Windsor über zwei Jahrzehnte hinweg vernachlässigt haben soll.

Parallel zu den Bildern des familiären Reitausflugs halten sich weiterhin Gerüchte über das Verhältnis von Andrews zweiter Tochter, Prinzessin Eugenie (35), zu ihrem Vater. Berichte, sie habe den Kontakt abgebrochen, wies ein Freund der Familie nun gegenüber The Sun entschieden zurück. "Es ist völlig falsch, dass sie den Kontakt zu ihm abgebrochen hat", betonte die Quelle und erklärte weiter: "Sie hat ihn dieses Jahr schon mehrmals gesehen und unterstützt ihn." Wie es für Andrew weitergeht und wie sich die Beziehungen zu seinen Töchtern entwickeln, bleibt vorerst abzuwarten.

Getty Images Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice im Juni 2016

Getty Images Prinz Andrew und seine Tochter Prinzessin Beatrice, September 2022

Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice nach dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham, Dezember 2025