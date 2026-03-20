"Schockiert": Ruth Gemmell weinte vor "Bridgerton"-Sexszene

Ruth Gemmell hat bei einer Kostümanprobe für Bridgerton eine überraschende Entdeckung gemacht. Die Schauspielerin, die in der Netflix-Serie die Familienmutter Violet Bridgerton verkörpert, erfuhr erst dort, dass ihr Charakter in der vierten Staffel eine Sexszene mit Lord Marcus Anderson, gespielt von Daniel Francis, haben würde. Gegenüber dem Magazin Ciné-Télé-Revue verriet sie nun, wie schockiert sie über diese Enthüllung war: "Ich war ein bisschen schockiert. Ich war bei einer Kostümanprobe und mir wurde klar, dass ich für etwas anprobiert wurde, von dem ich keine Ahnung hatte, dass es passieren würde." Die 58-Jährige gab zu, dass sie nach Hause gegangen sei und geweint habe.

Doch die Schauspielerin aus "Fever Pitch" fand sich schnell mit der Situation ab und zeigte sich zufrieden damit, wie die Produktion die intime Szene umgesetzt hatte. "Zum Glück haben wir diese etwas anders angegangen als die jüngeren Schauspieler der Serie, denn ich glaube nicht, dass irgendjemand das wirklich sehen wollen würde", erklärte sie und scherzte, dass sie "viel schwaches Licht" verwendet hätten. Letztendlich erkannte Ruth die Bedeutung der Szene an, in der Violet nach dem Tod ihres Ehemanns Edmund vor Jahren wieder Liebe findet. "Wir sterben nicht nach einem bestimmten Alter", sagte sie. Es sei sehr schön, junge Liebe und erste Liebe zu sehen, aber es sei auch sehr wichtig, jemanden zu zeigen, der geliebt und verloren habe und trauere und mit unzähligem Gepäck komme, denn damit könne sich jeder identifizieren.

Violets Geschichte bewegt offenbar nicht nur Ruth selbst. Die Zuschauer zeigten sich nach dem Start der vierten Staffel auf Netflix so begeistert von Violets Romanze mit Lord Anderson, dass im Netz zahlreiche Forderungen nach einem eigenen Prequel zur Liebesgeschichte von Violet und Edmund Bridgerton laut wurden. Auch Produzentin Shonda Rhimes (56) scheint von der Idee angetan zu sein. Im Podcast "Glass Half Full" verriet sie kürzlich, dass sie über mögliche Spin-offs nachdenke und Violet eine großartige Person wäre, um deren Geschichte zu erzählen. "Das ist ein Bereich, für den wir uns begeistern und von dem wir wissen, dass er wirklich reichhaltig sein und gut ausgeschöpft werden könnte", erklärte sie.

Anzeige Anzeige

LIAM DANIEL / NETFLIX Ruth Gemmell als Lady Violet Bridgerton in "Bridgerton", Staffel 1

Anzeige Anzeige

Getty Images Ruth Gemmell bei der Paris-Premiere von "Bridgerton" Staffel 4 im Palais Brongniart, 14. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Liam Daniel/Netflix Ruth Gemmell als Lady Violet Bridgerton in "Bridgerton"