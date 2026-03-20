Wegen Andrew: UK-Polizei will ungeschwärzte Epstein-Akten

Die britische Polizei intensiviert ihre Ermittlungen im Skandal um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) und nimmt dabei auch Andrew Mountbatten-Windsor (66) sowie den ehemaligen britischen Botschafter Peter Mandelson ins Visier. Wie der Chef der Londoner Metropolitan Police, Sir Mark Rowley, gegenüber ABC News erklärte, prüfen die Behörden derzeit "eine ganze Reihe von mutmaßlichen Sexualvorwürfen", um zu ermitteln, ob diese eine strafrechtliche Untersuchung rechtfertigen. Besonders brisant ist, dass die britischen Ermittler nun ungeschwärzte Beweismittel aus den USA anfordern, die sowohl Andrew als auch Mandelson betreffen. "Wir brauchen das Original und müssen wissen, woher es stammt. Das wird notwendig sein, falls wir bis zum Stadium von Gerichtsverfahren kommen", betonte Rowley in dem Interview.

Im Zentrum der Ermittlungen stehen Vorwürfe, Andrew habe während seiner Zeit als britischer Handelsbeauftragter sensible Informationen mit Epstein geteilt. Die Thames Valley Police untersucht derzeit entsprechende Dokumente, die darauf hindeuten sollen. Aus den Epstein-Akten geht hervor, dass Andrew im Jahr 2010 eine E-Mail mit mindestens vier vertraulichen Einschätzungen weitergegeben haben soll, als er als globaler Handelsbeauftragter des Vereinigten Königreichs tätig war. Laut offiziellen Richtlinien sind Beauftragte dazu verpflichtet, sensible kommerzielle oder politische Informationen über offizielle Besuche vertraulich zu behandeln. Zusätzlich ermitteln die Behörden separat gegen Vorwürfe, eine Frau sei von Epstein nach Großbritannien verschleppt worden, um ein sexuelles Zusammentreffen mit Andrew zu haben. Sowohl Andrew als auch Mandelson haben über ihre Vertreter jegliches Fehlverhalten entschieden und konsequent zurückgewiesen.

Andrew wurde im Februar an seinem 66. Geburtstag wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen und auf der Polizeistation in Aylsham verhört, bevor er noch am selben Tag unter Auflagen wieder freigelassen wurde. Die Ermittlungen gegen ihn laufen weiter. Sein Bruder König Charles III. (77) hatte ihm zuvor bereits seine royalen Titel entzogen und ihn aus seinem herrschaftlichen Anwesen entfernt. Auch Mandelson geriet massiv unter Druck: Der 72-Jährige wurde im Februar nach der Veröffentlichung der Epstein-Akten aus der Labour-Partei und dem House of Lords ausgeschlossen und verlor bereits im September seine Position als US-Botschafter. Ein Foto aus den Epstein-Akten sorgte für zusätzlichen Wirbel: Es zeigt Andrew, Epstein und Mandelson gemeinsam in Bademänteln und soll zwischen 1999 und 2000 auf Martha's Vineyard entstanden sein, bevor Epstein wegen der Anwerbung minderjähriger Prostituierter inhaftiert wurde.

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Getty Images Andrew Mountbatten Windsor bei der Totenmesse für die Duchess of Kent in der Westminster Cathedral, September 2025

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Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025

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U.S. Department of Justice, DOJ Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein und Peter Mandelson auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto