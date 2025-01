Maura Higgins "ignoriert" ihren Ex Curtis Pritchard komplett

Curtis Pritchard (28) und Maura Higgins galten eine Zeit lang als Traumpaar: Die beiden TV-Stars lernten sich 2019 beim britischen Love Island kennen und verließen die Show gemeinsam. Im Jahr darauf war aber alles aus und vorbei – und wie der Profitänzer nun bei "Love Island: All Stars" deutlich machte, scheinen sie auch nicht gut aufeinander zu sprechen zu sein. "Ich habe sie schon ein paar Mal gesehen und sie hat mich völlig ignoriert", schoss Curtis in der Show gegen seine Ex-Freundin.

Ob es das einzige Mal bleibt, dass der 28-Jährige ein Wort über Maura verliert, bleibt abzuwarten – laut The Sun war die Moderatorin allerdings bereits vor dem TV-Auftritt besorgt, dass ihr einstiger Partner bei seiner Rückkehr auf die Liebesinsel schlecht über sie redet. "Dass Curtis für 'All Stars' unterschrieben hat, ist für Maura mehr als unangenehm", verriet ein Insider kürzlich und fügte hinzu: "Ihre Trennung von Curtis war nicht die angenehmste und Maura hatte immer Angst, dass er der Ex sein könnte, der alles ausplaudert."

Die Irin machte in der Vergangenheit aber ebenfalls deutlich, nicht viel von dem Strictly Come Dancing-Tänzer zu halten. Nachdem sich das einstige Paar bei "Love Island" verliebt und den vierten Platz belegt hatte, hielt seine Beziehung rund sieben Monate, bevor es im Netz seine Trennung verkündete. Kurz darauf machte Maura deutlich, dass sie wohl nicht im Guten auseinandergegangen waren – denn sie veröffentlichte einen Instagram-Clip, in dem sie die Toilette mit Curtis' Zahnbürste putzte. "Das passiert, wenn du ein Mädchen verarschst", schrieb sie darunter.

Instagram / curtispritchard12 Curtis Pritchard und Maura Higgins

Instagram / curtispritchard12 Curtis Pritchard und Maura Higgins, 2020

