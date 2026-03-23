So stellen sich Kylie Jenner und Timothée ihre Zukunft vor

Kylie Jenner (28) und Timothée Chalamet (30) planen ihre gemeinsame Zukunft. Nach drei Jahren Beziehung wird es zwischen der Reality-Bekanntheit und dem Schauspieler offenbar ernst. "Ihre Beziehung ist sehr stark und sie haben einen guten Rhythmus gefunden", verrät ein Insider gegenüber dem Magazin Us Weekly. Die beiden seien sich einig über ihre Vorstellungen und hätten bereits über ihre Zukunftspläne gesprochen. "Sie überstürzen nichts in Richtung Hochzeit, aber sie sind total auf einer Wellenlänge und haben sogar darüber geredet, sich dieses Jahr zu verloben", erklärt die Quelle weiter.

Anlass für die neuen Zukunftsgerüchte sind vor allem frische Aussagen von Kylie in einem Interview mit der Zeitschrift Vanity Fair. Dort erklärte die Beautyunternehmerin, sie wolle die letzten Jahre ihrer Zwanziger vor allem sich selbst, ihren Firmen, ihrer Arbeit und dem Reisen widmen – und gleichzeitig bewusst Zeit mit ihren beiden Kindern Stormi und Aire verbringen, die sie mit Ex Travis Scott (34) hat. Ganz nebenbei stellte sie dabei auch klar: Sie kann sich weiteren Nachwuchs sehr gut vorstellen. Der Insider berichtet, dass dieses Thema auch zwischen ihr und Timothée längst präsent sei. Beide haben "definitiv viele ernste Gespräche über ihre Zukunft und das, was sie wollen, geführt", erklärt er. Demnach hat das Paar sich bereits darüber ausgetauscht, wann der richtige Zeitpunkt wäre und wie sie Beruf und Familie miteinander vereinbaren könnten.

Kylie und Timothée wurden erstmals im April 2023 miteinander in Verbindung gebracht. Sie hielten ihre Beziehung lange privat, bevor sie im Mai 2025 ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich absolvierten. Bei den Critics Choice Awards im Januar hatte Timothée seine Gefühle für die zweifache Mutter endgültig öffentlich bestätigt. In seiner Dankesrede für den Preis als bester Schauspieler bedankte er sich bei Kylie für das "Fundament", das sie als Paar aufgebaut haben, und sagte: "Ohne dich hätte ich das nicht geschafft." Kylie formte daraufhin mit den Lippen: "Ich liebe dich". Trotz einzelner Glamour-Momente pflegen beide abseits solcher Anlässe einen eher zurückhaltenden Umgang mit ihrem Privatleben. Es verwundert daher nicht, dass sie die jüngsten Spekulationen bisher nicht kommentiert haben.

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Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet, Critics' Choice Awards

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Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Dezember 2025

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Getty Images Kylie Jenner and Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026