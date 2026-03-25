Eva Mendes macht Ryan Gosling eine seltene Liebeserklärung

Eva Mendes (52) hat ungewohnt offen über das Privatleben mit ihrem langjährigen Partner Ryan Gosling (45) gesprochen. Auslöser war ein Instagram-Clip, den ein Fan nach der New Yorker Premiere von Ryans Film "Der Astronaut: Project Hail Mary" veröffentlicht hatte. Zu sehen war der Schauspieler beim herzlichen Umgang mit Fans im Lincoln Center, unterlegt mit dem Song "Whatta Man" von Salt-N-Pepa. Eva ließ es sich nicht nehmen, direkt darunter zu kommentieren: "Ich stimme zu! Und Mädels, ich sage euch: Er ist der unglaublichste Partner und Vater", schrieb sie, bevor sie noch hinzufügte: "Ich liebe es, das alle wissen zu lassen. Er ist jenseits von allem!"

Hintergrund dieses Moments ist eine Phase, in der das Paar generell etwas sichtbarer geworden ist als in den Jahren zuvor. Rund um die Veröffentlichung von "Der Astronaut: Project Hail Mary" war Eva aktiv dabei, Ryans Arbeit auf Instagram zu begleiten und zu bewerben. Da Ryan selbst keine sozialen Medien nutzt, hat sie diese Rolle offenbar bewusst übernommen. So postete sie etwa am Tag nach der New Yorker Premiere ein Foto, auf dem sie das Filmplakat küsst, und schrieb dazu, dass ihre "Date Night" diesmal ein bisschen anders aussah. Auch überraschte Ryan seine Partnerin während eines Auftritts in "The Tonight Show" mit einer Geburtstagsüberraschung – gemeinsam mit dem Studiopublikum, das er eigens mit Lehrern besetzt hatte, da sein Charakter im Film ein Lehrer ist. Es war ihr erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt seit über einem Jahrzehnt.

Gegenseitige Unterstützung ist bei Eva und Ryan keine Einbahnstraße: Bereits bei den Golden Globes 2017 widmete Ryan seinen Gewinn für "La La Land" öffentlich seiner Partnerin: "Während ich sang, tanzte und Klavier spielte und eine der besten Erfahrungen meines Lebens machte, zog sie unsere Tochter groß, war mit unserem zweiten Kind schwanger und versuchte, ihrem Bruder im Kampf gegen den Krebs beizustehen", sagte er in seiner Dankesrede. "Wenn sie das nicht alles auf sich genommen hätte, damit ich diese Erfahrung machen konnte, stünde heute sicher jemand anderes hier." Auch während der Promo-Tour zu "The Fall Guy" 2024 trug Ryan ein T-Shirt, das Evas Kinderbuch bewarb – ein kleines, aber symbolträchtiges Zeichen. Die gemeinsamen Töchter Esmeralda, 11, und Amada, 9, halten das Paar offensichtlich geerdet. Wie Eva es einmal augenzwinkernd formulierte: "Ryan und ich schauen uns am Ende des Tages an und sagen: ‚Wir haben es geschafft. Wir sind relativ unversehrt rausgekommen.'"

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Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, 2012

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Getty Images Ryan Gosling und Sandra Hüller bei der Weltpremiere von "Project Hail Mary" (Der Astronaut) in London

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Instagram / evamendes Eva Mendes, Schauspielerin