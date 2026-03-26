Sexträume: Bill Kaulitz bekommt Ex-Freund nicht aus dem Kopf

Bill Kaulitz (36) kann einen seiner Ex-Freunde einfach nicht vergessen – zumindest nicht in seinen Träumen. Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" plauderte der Tokio Hotel-Sänger jetzt aus dem Nähkästchen und verriet seinem Bruder Tom Kaulitz (36), dass er regelmäßig von einem seiner Verflossenen träumt. "Ich habe viele Sexträume. Ganz viele", gestand Bill seinem Zwillingsbruder. Dabei handelt es sich offenbar um einen Ex, mit dem er zuletzt vor etwa 15 Jahren Kontakt hatte. Dieser meldete sich kürzlich nach Bills Social-Media-Ausgabe von "Architectural Digest" wieder bei ihm über Instagram. "Da leb' ich auch meine Fantasie so aus", scherzte der 36-Jährige über seine wilden Träume.

Tom zeigte sich von den Geständnissen seines Bruders alles andere als begeistert. "Maus, das ist gestört", meckerte der Gitarrist und warf Bill vor, noch zu sehr in der Vergangenheit zu hängen. "Ich glaube, du hast so eine Obsession, dass du auf jeden Fall noch mal mit ihm schlafen wirst", vermutete Tom. Bill stimmte ihm ohne zu zögern zu: "Glaube ich auch." Besonders brisant: Tom kann den Ex-Freund seines Bruders offenbar überhaupt nicht leiden und warnte ihn bereits in einer früheren Podcast-Folge vor ihm. "Das ist keine gute Idee! Der ist kein guter Mensch und ich finde, solche Personen darf man nicht in seinem Leben haben", machte er deutlich. Um welchen Ex es sich genau handelt, verrieten die beiden jedoch nicht.

In seinem Traum habe der Ex plötzlich den Körper von Footballstar Travis Kelce (36) gehabt, wie der Musiker im Podcast scherzhaft erzählt. Während Tom darin vor allem ein Zeichen sieht, dass Bill innerlich noch stark an der Vergangenheit hängt, widerspricht der Sänger dieser Deutung und will daraus keine größere Bedeutung ableiten. Privat zeigt sich Bill derzeit ohnehin von vielen Seiten: Erst vor Kurzem präsentierte er seinen Fans auf Instagram einen besonders emotionalen Moment mit seinem Patenkind und ließ dabei auch seine humorvolle, verspielte Art aufblitzen. Dass er in der Öffentlichkeit so offen über intime Themen spricht, knüpft an dieses Bild an – der Sänger teilt immer wieder auch sehr persönliche Einblicke mit seinen Followern und Podcast-Hörern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Kaulitz bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

Anzeige Anzeige

Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin

Anzeige Anzeige

billkaulitz Sänger Bill Kaulitz im Januar 2026