Tom entsetzt: Bill Kaulitz gesteht ein geheimes Fakeprofil

Bill Kaulitz (36) überrascht mit einem ganz besonderen Social-Media-Geständnis: In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" packt der Tokio Hotel-Sänger aus, dass er heimlich mit einem Fake-Profil im Netz unterwegs ist. Ausgerechnet Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36), der sich selbst strikt von Social Media fernhält, reagiert darauf hörbar entsetzt. Im gemeinsamen Podcast, den Fans etwa bei Spotify hören und kommentieren können, prallen die völlig unterschiedlichen Online-Gewohnheiten der Brüder frontal aufeinander – und sorgen für einige unerwartete Enthüllungen.

Ausgangspunkt des Talks ist Toms neue Leidenschaft: Der Musiker liest inzwischen fleißig die Kommentare unter "Kaulitz Hills" auf Spotify und antwortet dort sogar gelegentlich. "Gerade über den Fußball-Zuspruch freue ich mich natürlich", erklärt Tom und erzählt, dass er als bekennender Bayern-Fan sogar ein paar unschöne Beiträge löscht. Klassische Social-Media-Apps meidet er dagegen: "Das ist jetzt mein Ding. Ich bin halt nicht auf Social Media. Das ist mein Social Media", stellt er klar. Flirten im Netz sei aber überhaupt nicht sein Fall. Bei Bill klingt das ganz anders: Der Sänger verrät lachend, dass er ein Fake-Profil führt. Streit suche er damit zwar nicht, aber er gibt zu: "Ich habe da mal beim Ex oder so dann mal einen Kommentar hinterlassen", wie im Podcast zu hören ist. Tom reagiert schockiert und tadelt seinen Bruder direkt: "Das ist ja noch kränker. Das ist ja richtig sick."

Neben der Social-Media-Beichte geben Tom und Bill in der Podcast-Folge auch ein Update zu ihrem nächsten großen TV-Projekt: Die beiden Musiker werden die Kultshow Wetten, dass..? moderieren und rufen ihre Fans bereits dazu auf, kreative Wetten einzusenden. "Ihr müsst euch ranhalten mit den Wetten", fordert Bill die Community im Podcast auf. Tom berichtet, dass sie schon viele Vorschläge erreicht hätten, ihnen aber noch mehr "Action" und spektakuläre Ideen fehlen – gern auch Wetten, für die man ordentlich Platz im Studio braucht. Bill verspricht in der Folge: "Das darf ruhig aufwendig sein, wir machen alles möglich." Die enge, seit Kindertagen gewachsene Verbindung der Zwillinge zeigt sich dabei einmal mehr: Obwohl sie in Sachen Social Media kaum unterschiedlicher ticken, treten sie beruflich wie privat als Team auf und gewähren ihren Fans in "Kaulitz Hills" regelmäßig intime Einblicke in ihren Alltag.

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz, Juni 2024

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Dezember 2025

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Imago Tom Kaulitz, Juni 2025