Beatrice und Eugenie flehen Kate um Hilfe im Titelstreit an

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) sollen sich verzweifelt an Prinzessin Kate (44) gewandt haben, um ihre royalen Titel zu schützen. Wie das Magazin OK! berichtet, fürchten die beiden Schwestern, dass Prinz William (43) ihnen ihre Titel entziehen könnte, sobald er König wird. Die Töchter von Ex-Prinz Andrew (66) und Sarah Ferguson (66) sehen sich laut einem Insider zunehmend an den Rand der königlichen Familie gedrängt, nachdem die Verbindungen ihrer Eltern zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) erneut in den Fokus gerückt sind. Innerhalb des royalen Haushalts soll es bereits Diskussionen über ihre zukünftigen Rollen, ihren offiziellen Status und sogar über ihre Wohnsituation geben, was bei Beatrice und Eugenie für große Verunsicherung sorgt. "Sie sind völlig von der Geschwindigkeit, mit der sich alles entwickelt hat, überrollt worden. Gerade noch fühlten sie sich als Teil der Familie, nahmen an Veranstaltungen teil und waren sichtbar präsent – und nun werden sie gebeten, sich zurückzuziehen und auf Distanz zu gehen", erklärte die namentlich nicht näher genannte Quelle und ergänzte: "Das ist für sie sehr schmerzhaft, gerade weil sie sich immer als festen Bestandteil der Familie gesehen haben."

Kate, die stets ein enges Verhältnis zu den beiden Prinzessinnen pflegte, soll nun eine überraschend entschiedene Haltung an der Seite ihres Ehemannes eingenommen haben. "Kate hat eine Entschlossenheit gezeigt, die selbst diejenigen überrascht hat, die ihr nahestehen", verriet die Quelle gegenüber OK!. Sie habe deutlich gemacht, dass die aktuelle Situation nicht einfach unter den Teppich gekehrt oder diskret behandelt werden könne. In ihren Augen stehe die langfristige Glaubwürdigkeit und Stabilität der Monarchie auf dem Spiel. Beatrice und Eugenie sollen Kate in emotionalen Gesprächen gebeten haben, vermittelnd einzugreifen und zu verhindern, dass die Entscheidungen noch weiter gehen. "Sie haben ihr offengelegt, wie abgeschnitten und schutzlos sie sich gerade fühlen", erklärte der Insider weiter und ergänzte: "Ihr Appell ist sehr dringlich. Sie haben immer stärker das Gefühl, am Rand der Familie zu stehen, dem Geschehen ausgeliefert, und bitten inständig darum, nicht noch weiter ausgegrenzt zu werden."

Die dem Palast nahestehende Quelle erklärte, William sehe es als seine Pflicht, das Ansehen der Monarchie zu schützen, und sei nicht bereit, Risiken einzugehen oder Probleme weiter schwelen zu lassen. Die anhaltenden Enthüllungen rund um die Familie York lassen ihm keine andere Wahl, als jetzt klare Entscheidungen zu treffen, auch wenn diese kurzfristig schmerzhaft seien. Er zweifle die royalen Rollen der Schwestern daher zunehmend an. Für die beiden Prinzessinnen bedeutet das eine Zeit großer Unsicherheit. "Für Beatrice und Eugenie fühlt es sich an, als würde ihr gesamtes Leben auf einmal auf den Prüfstand kommen", fasste der Insider die Situation zusammen. In der Tat scheinen aktuell nicht nur ihre öffentlichen Rollen, sondern auch ihr Platz innerhalb der Familie zur Debatte zu stehen. Es bleibt abzuwarten, inwiefern Kate zwischen den Familienmitgliedern vermitteln kann. Aktuell scheint es, als sei auch Kate fest entschlossen, alles daranzusetzen, die Integrität der Monarchie für die Zukunft zu erhalten – selbst dann, wenn dies Entscheidungen erfordert, die Familienmitglieder betreffen, die ihr am Herzen liegen.

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Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim NEXUS Meeting im UN-Hauptquartier in New York, 26. Juli 2018

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Getty Images Kate, Prinzessin von Wales, beim Staatsbankett in St George’s Hall in Windsor

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Getty Images Prince William und Catherine beim Staatsbesuch des nigerianischen Präsidenten am Windsor Castle