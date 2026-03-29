Ex-Prinz Andrew muss sich jetzt wohl vor Töchtern verneigen

Andrew Mountbatten-Windsor (66) könnte eine weitere Demütigung bevorstehen. Royal-Experten gehen davon aus, dass sich der 66-Jährige künftig vor seinen eigenen Töchtern, Prinzessin Eugenie (36) und Prinzessin Beatrice (37), verbeugen muss. Hintergrund ist der Verlust seines Prinzentitels infolge des Epstein-Skandals, während seine Töchter ihre royalen Titel behalten durften. Für jemanden, der als besessen von Rang und Protokoll beschrieben wird, dürfte diese Situation besonders schmerzhaft sein. Royal-Autor Andrew Lownie schreibt auf seinem Blog "The Lownie Rep": "Ich glaube, das ist es, was ihn jetzt aufregen wird: seine eigenen Töchter – er wird sich vor ihnen verneigen müssen."

Auch Robert Hardman bestätigt diese Einschätzung im Podcast "Palace Confidential" der Daily Mail: "Er wird sich vor allen verneigen müssen – vorausgesetzt, er befindet sich mit dem Rest der Familie im selben Raum." Gerade für jemanden, der laut Insidern großen Wert auf Etikette, Titel und die Rangordnung legt, sei dies eine besondere Zumutung. Allerdings ist unklar, wann es überhaupt zu einer solchen Situation kommen wird. Die königliche Familie, allen voran König Charles (77) und Prinz William (43), aber auch Andrews Töchter, vermeiden es tunlichst, mit ihm in der Öffentlichkeit gesehen zu werden. Seine Teilnahme bei offiziellen Events wie Trooping the Colour oder "Royal Ascot" ist derzeit ausgeschlossen.

Andrews Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) hatte für ihn weitreichende Konsequenzen. Der 66-Jährige musste nicht nur seine militärischen Ehren und Titel abgeben, sondern auch sein Zuhause verlassen. Außerdem folgte eine Verhaftung durch die Polizei für einige Stunden. Die Freundschaft zu Epstein wurde für das Königshaus schlicht untragbar. Laut Andrew Lownie hat der öffentliche Zorn über Andrews Verhalten und seine Verbindungen zu Epstein der britischen Königsfamilie eine größere Image-Krise beschert als die Abdankung von König Edward VIII. (†77) – der Onkel Queen Elizabeths II. (†96) – im Jahr 1936. Seitdem hat sich die Lage für Andrew kontinuierlich verschlechtert, und die Mauern um ihn haben sich stetig enger zusammengezogen, wie Beobachter des Königshauses beschreiben.

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Getty Images Prinz Andrew und seine Tochter Prinzessin Beatrice, September 2022

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice bei Prinz Harrys Hochzeit in Windsor, 2018

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Getty Images Britische Zeitungen berichten über die Festnahme von Andrew Mountbatten Windsor am 19. Februar 2026 in London