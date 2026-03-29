Noch mehr Umbauten: Beckhams verärgern Nachbarn erneut

David Beckham (50) und Victoria Beckham (51) sorgen mit ihren neuesten Plänen für ihr Anwesen in den Cotswolds erneut für Ärger bei den Nachbarn. Das Paar, das die Immobilie 2016 für rund 7,5 Millionen Euro erworben hatte und seitdem zu einem weitläufigen Landsitz im Wert von knapp 14 Millionen Euro ausgebaut hat, beantragte beim örtlichen Gemeinderat die Genehmigung, 79 Bäume zu pflanzen und eine Wildblumenwiese anzulegen. Die geplante Bepflanzung soll entlang einer Seite des Grundstücks erfolgen und eine waldartige Begrenzung bilden, die dem Paar mehr Privatsphäre verschaffen soll. Zu den vorgesehenen Bäumen gehören unter anderem 19 Englische Eichen, 12 Europäische Buchen, 15 Winterlinden sowie verschiedene Ahornarten, Kiefern und Eiben.

Die Anwohner reagierten mit Unmut auf die eingereichten Pläne. Nachbar James Worthington legte beim Gemeinderat einen formellen Widerspruch ein, dem er 45 Seiten Begleitmaterial beifügte. Gegenüber dem Mirror bezeichnete er den aktuellen Antrag als "ein Witz" und fragte, warum überhaupt ein Antrag gestellt werde, wenn bereits eine Straße angelegt, Tore installiert, Bäume gepflanzt und Zäune errichtet worden seien. Er befürchtet, dass das ländliche Anwesen durch die Genehmigung der Pläne zu einer Festung werden könnte. Der Gemeinderat von West Oxfordshire prüft derzeit die Anträge und wird zu einem späteren Zeitpunkt eine Entscheidung treffen.

Es ist nicht das erste Mal, dass David und Victoria mit ihren Bauvorhaben in den Cotswolds für Unmut sorgen. Seit dem Kauf der drei denkmalgeschützten Scheunen haben die beiden bereits mehrfach Anträge für Umbauten eingereicht und unter anderem eine neue Zufahrt, eine zusätzliche Garage, einen Tennisplatz, ein Baumhaus und einen angelegten See realisiert. Das Anwesen dient dem Paar und ihren vier Kindern als Rückzugsort von ihrem Hauptwohnsitz in West-London. In seiner Netflix-Dokumentation schwärmte David von dem Landhaus und erzählte, dass er dort gerne mit seinem Gehstock spazieren geht und mit einer Tasse Kaffee die Aussicht genießt.

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Getty Images Victoria und David Beckham

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Instagram / davidbeckham David Beckham bei der Gartenarbeit

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Getty Images David Beckham beim Achtelfinalspiel der Fifa-Klub-Weltmeisterschaft 2025 am 29. Juni 2025 in Atlanta