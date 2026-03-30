Glaubt Samira Yavuz trotz Scheidungsdrama noch an die Ehe?

Samira Yavuz (32) steht nach der schmerzhaften Trennung von ihrem Ehemann Serkan (33) vor der Scheidung. Der Grund für das endgültige Beziehungsaus war seine Untreue, die das Vertrauen zwischen den beiden unwiderruflich zerstört hat. Nun hat sich die Reality-TV-Bekanntheit in einer Fragerunde auf Instagram zu ihrem Glauben an die Ehe geäußert. Ein neugieriger Fan wollte von ihr wissen, ob sie trotz des Scheidungsdramas noch an das Konzept der Ehe glaubt. Samira überraschte mit einer ehrlichen und tiefgründigen Antwort, in der sie sowohl ihre Sehnsüchte als auch ihre Zweifel offenbarte.

"An das Konzept der Ehe? Ich bin eine Träumerin und habe sicherlich zu viele Filme gesehen", schrieb Samira offen auf Instagram. Die zweifache Mutter erklärte, dass ihre Sehnsüchte nach einer stabilen Beziehung, in der man ein echtes Team ist, definitiv noch vorhanden seien. Sie beschrieb detailliert, was sie sich von einem Partner wünscht: "Eigentlich brauche ich jemanden, der besessen von mir ist – ich bin sein Augapfel und er ist dabei maximal anziehend für mich. Nicht auf 'Er liegt wie angeschossen vor mir, bereit zum Einpacken', sondern eher so auf 'Er ist so krass und weiß das und hat in mir seinen Gegenpart gefunden'." Doch gleichzeitig äußerte sie sich kritisch über die Institution der Ehe selbst: "Aber die Ehe ist für mich eine Falle: Der eine lässt sich gehen, weil sicher, und der andere bescheißt, weil sicher. Also kenne ich auch kaum eine Ehe, die ich für gesund empfinde. Okay, auch kaum eine Beziehung, wenn wir ehrlich sind."

Samira hatte in der Vergangenheit ihre Beziehung mit Serkan öffentlich geteilt und wirkte glücklich mit ihm. Die beiden sind Eltern von zwei gemeinsamen Kindern und schienen lange Zeit eine funktionierende Familie zu sein. Doch die Untreue ihres Mannes markierte das Ende ihrer Ehe. Dass sie nun so ehrlich über ihre Zweifel am Konzept der Ehe spricht, zeigt, wie sehr sie die Erfahrungen geprägt haben. Trotz allem beschreibt sich Samira selbst als Träumerin, die sich eine tiefe und stabile Partnerschaft wünscht, in der beide Partner sich gegenseitig wertschätzen und füreinander einstehen.

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Imago Samira Yavuz vor dem Abflug zum RTL-Dschungelcamp 2026 am Frankfurter Flughafen

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025