Orlando Bloom teilt süße Familienmomente mit Tochter

Orlando Bloom (49) gewährt seinen Fans einen Einblick in seinen Alltag als Papa – und der ist alles andere als perfekt inszeniert. Der Schauspieler teilte auf Instagram am 31. März einen Post, der unter anderem einen FaceTime-Anruf mit seiner Tochter Daisy Dove zeigt. Dabei hatte die Fünfjährige sichtlich Spaß und nutzte einen Filter, um lustige Grimassen in die Kamera zu ziehen, während ihr Vater herzhaft lachte. "Ihre Love Language in letzter Zeit", schrieb der Fluch der Karibik-Star zu dem Beitrag, der noch weitere Eindrücke aus seinem Leben enthielt. Neben dem süßen Moment mit seiner Tochter postete Orlando laut dem Magazin E!News auch mehrere Fotos und Videos von sich und seinem Hund Biggie Smalls bei einem Spaziergang am Strand.

Doch damit nicht genug: Der Beitrag enthielt auch einen Blick auf die kreativen Ergüsse seiner Tochter. Orlando zeigte stolz einige von Daisys Zeichnungen und Schreibversuchen, die besonders ein amüsantes Detail offenbarten. Die Kleine hatte nämlich aufgeschrieben, was sie mit 100 Jahren machen möchte: Im Bett liegen, Fernsehen schauen und Suppe trinken. Normalerweise hält der "Der Herr der Ringe"-Darsteller das Leben seiner Tochter, die er mit seiner Ex Katy Perry (41) hat, eher privat. Doch hin und wieder gibt es solche seltenen Einblicke in den Familienalltag.

Orlando und Katy trennten sich im vergangenen Jahr nach neun gemeinsamen Jahren. Trotz des Beziehungsendes betonen beide immer wieder, wie wichtig ihnen eine gute Co-Elternschaft ist. "Sie werden weiterhin als Familie zusammen gesehen werden", erklärte ein Sprecher des Ex-Paares im Juli gegenüber E! News. Die gemeinsame Tochter mit Liebe, Stabilität und gegenseitigem Respekt zu erziehen, sei und bleibe ihre Priorität. Das bewies auch ein gemeinsamer Auftritt im Dezember, als Orlando und Katy mit Daisy Dove und Orlandos Sohn Flynn aus seiner früheren Ehe mit Miranda Kerr (42) in London das Musical "Paddington" besuchten. "Wir werden großartig sein", sagte Orlando im September gegenüber Today über die Co-Elternschaft. "Es gibt nichts als Liebe."

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Imago Orlando Bloom, Schauspieler

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Instagram / orlandobloom Orlando Bloom und Tochter Daisy am Strand

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Getty Images Sängerin Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom