"Unmöglich": Fans kritisieren GNTM-Gastjuror Macdonald

Bei der neuesten Folge von Germany's Next Topmodel sorgt ausgerechnet ein Stargast für heftige Diskussionen: Designer Julien Macdonald steht nach seinem Auftritt als Gastjuror massiv in der Kritik. Während Heidi Klum (52) wie gewohnt durch die Show führte und mit pikanten Bemerkungen über ihren Ehemann Tom für Gesprächsstoff sorgte, kochte im Netz vor allem wegen Juliens Verhalten die Stimmung hoch. Auf Instagram werfen zahlreiche User dem Modemacher ein respektloses Auftreten gegenüber den Nachwuchsmodels vor und fordern von Heidi, Konsequenzen zu ziehen. Ein Zuschauer bringt die Forderung deutlich auf den Punkt: "Bitte Julien Macdonald nie wieder einladen", heißt es in einem Kommentar.

Besonders der Umgang mit den Kandidatinnen Antonia und Anna sorgt für Ärger. Was als professionelles Laufsteg-Coaching geplant war, empfinden viele Fans als verletzende Demontage vor laufender Kamera. Julien machte aus seiner schlechten Meinung über Antonias Walk keinen Hehl, Nutzer sprechen von "Mobbing" statt konstruktiver Hilfe. Auch bei Anna sahen Beobachter ein problematisches Muster: Erst nachdem der Gastjuror sie mit der abfälligen Bemerkung "Ach, das ist die, die nicht laufen kann" abgewatscht habe, soll Heidi kritischer geworden sein. In den Kommentaren ist von einer "toxischen Atmosphäre" die Rede, ein Fan schreibt: "Ich fand den Designer unmöglich... er hatte für mich einen so komischen Vibe und das hat sich auf die Models übertragen."

Viele Zuschauer sehen in dem Auftritt des Designers einen deutlichen Bruch mit dem Image, das sich die Show in den vergangenen Jahren gegeben hat. "Germany's Next Topmodel" betont seit einiger Zeit Diversität, Inklusion und einen respektvolleren Umgangston, doch für viele fühlte sich die Folge mit Julien wie ein Blick zurück in die frühen, harten Reality-TV-Jahre an. Einige User sprechen von einem "Rückschritt" für das Format und verweisen darauf, dass junge Talente nicht auf einem schwierigen Laufsteg bestehen müssten, während sie gleichzeitig verbal attackiert werden. Während Heidi in der Sendung über Toms "bestes Stück" scherzte, erwarten viele Fans von der Gastgeberin hinter der Kamera offenbar eine andere Priorität: Sie wünschen sich Gastjuroren, die streng, aber fair sind und Kritik auf Augenhöhe äußern – und keine, die die Stimmung für die Models zusätzlich belasten.

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Getty Images Bei der VIP-Preview zu "Mary Quant" im V&A Museum: Julien Macdonald in London, 3. April 2019

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum, Julien Macdonald und Stella Maxwell bei GNTM

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Imago Heidi Klum bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles