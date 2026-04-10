Serkans Fremdgeh-Drama belastete Beziehung mit Vanessa

Bei Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz (33) ist die Liebe schon wieder Geschichte. Dabei hatte alles so aufregend begonnen: Serkan machte die Beziehung mit der Influencerin öffentlich, als er bei Kampf der Realitystars zu sehen war. Doch nun hat das Paar sich getrennt – und Vanessa sprach auf der Premiere der Show offen darüber, was vorgefallen ist. Gegenüber Blitzlichtgewitter deutete sie dabei an, dass Serkans Vergangenheit als Fremdgeher eine entscheidende Rolle gespielt haben könnte.

Konkret erklärte Vanessa, dass sie zum Zeitpunkt, als die Beziehung bereits offiziell war und sogar die drei magischen Worte gefallen seien, von Serkans Untreue nichts gewusst habe: "Ich muss wirklich zugeben, dass ich, als Serkan und ich schon fest in einer Beziehung waren, schon die drei magischen Worte gefallen sind, nicht wusste, dass Serkan mehr als einmal fremdgegangen ist." Dabei machte sie ihre Haltung zu wiederholtem Fremdgehen sehr deutlich: "Einmal fremdgehen ist vielleicht ein Fehler, aber jedes weitere Mal ist eine bewusste Entscheidung." Ob Serkan in ihrer gemeinsamen Beziehung untreu war, ließ sie offen. Allerdings betonte sie, dass sie "viel skeptischer" gewesen wäre, hätte sie das alles früher gewusst.

Privat hatte es zwischen den beiden zu Beginn heftig gefunkt. Nach eigenen Erzählungen ging es bei Vanessa und Serkan sehr schnell, die Gefühle wurden rasch intensiv und beide waren sich früh sicher, wohin die Reise gehen könnte. Aus den anfänglichen Schmetterlingen wurde für einige Monate eine feste Beziehung, die die beiden Influencer auch abseits der TV-Bilder lebten. Heute konzentriert sich Vanessa auf sich selbst und ihre Community, während Serkan sich weiterhin im Realitykosmos bewegt. Wie sie ihre Dynamik einst beschrieben hat, prägten Nähe, Tempo und starke Emotionen die Anfangszeit – Faktoren, die ihre kurze, aber intensive Verbindung erklärten und nun den Hintergrund für das überraschende Ende liefern.

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Imago Serkan Yavuz beim Social Event zur Amazon-Show The 50 in der Wolkenburg in Köln

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Imago Vanessa Brahimi, TV-Bekanntheit

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Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"