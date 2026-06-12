Nach Kuss: So geht Bachelor Sebastian Paul mit Eifersucht um

Bei Die Bachelors läuft es für Sebastian Paul aktuell besonders gut – der Rosenkavalier lässt offenbar nichts anbrennen. Vor allem mit Kandidatin Nadja knistert es deutlich: Beim romantischen Date am See kam es bereits zum ersten Kuss der Staffel, und auch danach konnten sie kaum die Finger voneinander lassen. Im Gespräch mit Promiflash spricht Sebastian über die Bedeutung solcher Momente in der Show und erklärt, wie er mit Eifersucht unter den Kandidatinnen umgeht: "Ein Kuss ist für mich definitiv etwas Besonderes. Gleichzeitig kann er einem zeigen, ob eine Verbindung auch auf einer anderen Ebene funktioniert. Deshalb gehört er für mich zum Kennenlernen dazu, aber nicht als Test. Es sollte immer ein Moment sein, der sich für beide Menschen natürlich und richtig anfühlt."

Dass andere Kandidatinnen auf seinen Kuss mit Nadja eifersüchtig reagieren, kann der TV-Junggeselle nachvollziehen. Gleichzeitig betont er, dass er sich in solchen Situationen bewusst auf die Person konzentriert, die gerade vor ihm steht: "Nur so konnte ich ehrlich herausfinden, welche Frau wirklich zu mir passt." Dem ersten Kuss will er dabei jedoch keine übermäßige Bedeutung beimessen. Auch auf die Frage, ob Nadja dadurch bereits seine Favoritin sei, bleibt er zurückhaltend: "Der erste Kuss ist natürlich etwas Besonderes, allein schon emotional. Aber ich glaube nicht, dass er automatisch etwas über den weiteren Verlauf aussagt. Die Erfahrung der letzten Staffeln hat gezeigt, dass sich Gefühle und Verbindungen im Laufe der Zeit entwickeln können. Deshalb wollte ich jeden kennenlernen, offen begegnen und nichts zu früh bewerten", so Sebastian gegenüber Promiflash.

Auch Nadja schwärmte vor wenigen Tagen noch von dem Moment am See. Die Kandidatin beschrieb die Atmosphäre beim Date als "perfekt" – und auch das Timing hätte aus ihrer Sicht kaum besser sein können: "Rückblickend hätte der Zeitpunkt wahrscheinlich kaum romantischer sein können." Auch den Kuss selbst schildert sie sehr positiv: "Der Kuss hat sich sehr schön angefühlt. Es hat einfach gepasst und sich in dem Moment natürlich und richtig angefühlt", sagte sie gegenüber Promiflash. Viele Gedanken habe sie sich im Vorfeld nicht gemacht. "Ich habe mir im Vorfeld ehrlich gesagt nicht viele Gedanken darüber gemacht, weil ich grundsätzlich versuche, alles auf mich zukommen zu lassen", erklärte sie.

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RTL Sebastian Paul bei "Die Bachelors"

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors"

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Nadja, Tax Consultant aus Stuttgart

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