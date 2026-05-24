Familienzoff: Nun meldet sich Reinhold Messners Frau zu Wort

Im Familienstreit rund um Extrembergsteiger Reinhold Messner (81) hat sich nun erstmals auch seine Ehefrau Diane Messner öffentlich zu Wort gemeldet. Die 46-Jährige wandte sich in einem emotionalen Statement auf Instagram direkt an die Öffentlichkeit und wehrte sich dabei mit deutlichen Worten gegen Vorwürfe, sie habe die Familie des Bergsteigers auseinandergebracht. Zuvor hatte Reinhold im Ö3-Podcast "Frühstück bei mir" über den Konflikt mit seinen Kindern gesprochen und erklärt, er fühle sich von ihnen "entsorgt" – eine Darstellung, der Sohn Simon Messner anschließend öffentlich widersprach. Seitdem richtet sich der Blick zunehmend auch auf die gebürtige Luxemburgerin, die Reinhold 2021 heiratete.

Diane machte in ihrem Statement klar, dass sie das Bild der "jungen Frau, die Familien zerstört", nicht länger hinnehmen wolle. "Das mache ich nicht nur aus feministischer Sicht, sondern auch als rein menschliche Reaktion auf das gängige Narrativ", schrieb sie. Dass ihr Mann nach einer Trennung, "die nicht von ihm ausging", neues Glück gefunden habe, möge manchen nicht gefallen – das sei zu respektieren. Was sie jedoch nicht akzeptiere, sei die Behauptung, der Kontakt zu Familie, Freunden und Weggefährten sei ihretwegen abgebrochen. "Diese Erzählung könnte falscher nicht sein", stellte sie klar. Gleichzeitig wolle sie mit ihrem öffentlichen Auftritt ein Signal senden: "Es ist mir wichtig, Frauen zu ermutigen, sich nicht jede Anfeindung gefallen zu lassen."

Diane schloss ihr Statement mit einer kämpferischen Botschaft an alle Kritiker ihrer Beziehung: "Auch wenn es manchen nicht gefallen wird, die Seilschaft zwischen Reinhold und mir wird mit jedem Tag und jedem Gegenwind stärker." Mittlerweile kümmert sie sich auch um die geschäftlichen Angelegenheiten ihres Mannes. Reinhold gilt als einer der bekanntesten Bergsteiger der Welt – er war der erste Mensch, der alle 14 Achttausender bezwang, und das ohne zusätzlichen Sauerstoff.

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Getty Images Reinhold Messner und Diane Messner, Bambi-Verleihung 2024

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Instagram / reinholdmessner_official Reinhold Messner und seine Frau Diane mit ihrer Familie, Juni 2025

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Getty Images Reinhold Messner, Mai 2025