Schon wieder aus? Rückblick auf Ariana Grandes Liebeschaos

Ariana Grande (32) ist wieder solo: Die Sängerin und ihr Ex-Partner Ethan Slater (34) haben sich nach rund drei Jahren Beziehung getrennt. TMZ berichtete, dass das Liebes-Aus bereits vor einigen Monaten erfolgt sei – offenbar ohne großes Drama. Über die Hintergründe der Trennung ist bisher nichts bekannt. Weder Ariana, die ihre Fans seit Monaten mit ihrer schlanken Figur beunruhigt, noch Ethan haben sich dazu öffentlich geäußert. Das Paar hatte sich 2022 am Set des Wicked-Films kennengelernt und war 2023 als Paar in Erscheinung getreten.

Damals sorgte die Beziehung für Schlagzeilen, denn beide befanden sich zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens mitten in Trennungsprozessen. Ariana hatte sich im Juli 2023 offiziell von ihrem Ehemann Dalton Gomez (30) getrennt, mit dem sie seit Mai 2021 verheiratet gewesen war. Ethan wiederum hatte im selben Monat die Scheidung von seiner Frau Lilly Jay eingereicht. Mit Ethan fand Ariana nach der Scheidung von Dalton offenbar zunächst ein neues Liebesglück. Das neue Album der Sängerin, das im Juli kommen soll, soll in keinerlei Zusammenhang mit dem Liebes-Aus stehen – die Musik beziehe sich nicht auf ihre Beziehung mit Ethan.

Arianas Liebesgeschichte ist insgesamt bewegt: Vor ihrer Ehe mit Dalton war sie unter anderem mit dem Rapper Big Sean (38) zusammen und kurz mit dem Comedian Pete Davidson (32) verlobt, bevor es nach wenigen Monaten zerbrach. Besonders tief getroffen hatte sie der plötzliche Tod ihres Ex-Freundes Mac Miller (†26), mit dem sie von 2016 bis 2018 zusammen war. Er verstarb im September 2018. In ihrem Hit "Thank U, Next" blickte Ariana auf diese Beziehungen zurück und sprach dabei Big Sean, Ricky Alvarez, Pete und Mac ihre Wertschätzung aus – auch wenn sie laut Page Six während ihrer Tour augenzwinkernd einen kleinen Seitenhieb in Richtung ihres Ex-Mannes austeilte. Über ihr Privatleben nach dem Ende der Beziehung mit Ethan hat sich Ariana bisher nicht geäußert.

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Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025

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Getty Images Rapper Mac Miller und Sängerin Ariana Grande

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Getty Images Pete Davison und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018