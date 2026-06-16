Tim Lehmann veröffentlicht letztes "Gewitter im Kopf"-Video

Mit einem emotionalen Abschiedsvideo hat Tim Lehmann jetzt das letzte Kapitel des gemeinsamen YouTube-Kanals Gewitter im Kopf - Leben mit Tourette aufgeschlagen. Der Webstar lud das finale Video auf dem Kanal hoch, den er einst zusammen mit seinem im November 2025 verstorbenen besten Freund Jan Zimmermann aufgebaut hatte. Auf Instagram begleitete er die Veröffentlichung mit einer Bilderreihe, die ihn und Jan zusammen zeigt – und mit bewegenden Worten, in denen er sich von seiner Community verabschiedete.

In seinem Instagram-Post schreibt Tim: "Schweren Herzens habe ich gerade das letzte Video auf unserem gemeinsamen YouTube-Kanal hochgeladen. Mit diesem möchte ich Jan und diese besondere Reise, mit all den gemeinsam mit euch gesammelten Erlebnissen, ehren und noch einmal Revue passieren lassen." Er bedankte sich dabei sowohl bei Jan als auch bei allen Fans für die gemeinsame Zeit: "Danke, dass ihr mit uns gelacht habt, dass ihr einen Teil eures Lebens mit Gewitter im Kopf geteilt habt und dass ihr mit uns offen über das Tourette-Syndrom gesprochen habt." Für Tim sei der Kanal immer ein ganz besonderer Ort geblieben: "Der Kanal hat Jan und mir immer unfassbar viel bedeutet, und in meinem Herzen wird er das auch immer."

Jan war im November 2025 im Alter von nur 27 Jahren an den Folgen eines epileptischen Anfalls gestorben. Für Tim war der Verlust seines langjährigen Freundes und YouTube-Partners ein tiefer Einschnitt. In einem Interview hatte er offen darüber gesprochen, wie sehr er noch immer mit dem Tod zu kämpfen habe und wie er versuche, die Verbindung zu Jan im Alltag aufrechtzuerhalten. Trotz des Abschieds vom gemeinsamen Kanal hält er das Versprechen aufrecht, dass Jan nicht in Vergessenheit geraten soll: "Unser Kanal und vor allem Jan werden dank euch niemals vergessen werden."

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Instagram / timl1302 "Gewitter im Kopf"-Stars Tim Lehmann und Jan Zimmermann, Juni 2021

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Instagram / janzett98 Jan Zimmermann in Singapur

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Instagram / timl1302 Jan Zimmermann und Tim Lehmann, YouTube-Stars