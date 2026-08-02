Jax Taylor erhebt bittere Vorwürfe gegen seine Ex Brittany

Jax Taylor (47) macht seiner Ex-Frau Brittany Cartwright (37) erneut schwere Vorwürfe. Während das Ex-Paar seit über zwei Jahren an der Scheidung arbeitet, fliegen jetzt wieder öffentlich die Fetzen. Gegenüber dem Magazin Us Weekly behauptet der Realitystar, dass Brittany gezielt versuche, seine Karriere zu sabotieren. Sie soll Marken und Sender kontaktiert haben, um Deals und Jobangebote zum Scheitern zu bringen. Besonders brisant ist seine Behauptung, sogar eine bereits geplante Teilnahme an der Realityshow "Special Forces" sei kurz vor dem Start wegen ihr geplatzt.

Im Interview schildert der Realitystar: "Leider ist das mittlerweile zur Regel geworden. Es ist nur ein weiteres Beispiel für ihre fortwährenden Versuche, meinen Ruf zu schädigen, meine Arbeitsfähigkeit und meine Existenzgrundlage zu beeinträchtigen und es mir so schwer wie möglich zu machen, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen und neu aufzubauen." Außerdem betonte er, er arbeite seit langer Zeit an seiner Abstinenz, seiner mentalen Gesundheit und daran, der bestmögliche Vater zu sein. Eine Brittany nahestehende Quelle wies seine Darstellung allerdings entschieden zurück. Gegenüber dem Magazin hieß es, Brittany sei "das Opfer" von Jax und nicht umgekehrt. Wenn er berufliche Probleme habe, liege das demnach an seinen eigenen Handlungen und nicht an ihr.

Die Insiderin geht noch weiter und behauptet, Brittany habe ihren gemeinsamen Sohn Cruz, der 2021 geboren wurde, jahrelang ohne nennenswerte finanzielle Unterstützung durch Jax großgezogen. Zudem heißt es, der lange Scheidungsprozess sei in Wahrheit vor allem durch mehrere Aufenthalte von Jax in Entzugskliniken in die Länge gezogen worden. Das Paar hatte im Juni 2019 geheiratet und sich vor rund zweieinhalb Jahren getrennt. Obwohl beide anfangs betonten, im Sinne ihres gemeinsamen Sohnes Cruz respektvoll miteinander umgehen zu wollen, liefern sie sich seitdem eine öffentliche Schlammschlacht.

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Getty Images Jax Taylor im Oktober 2024

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Getty Images Brittany Cartwright und Jax Taylor im August 2019

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Instagram / brittany Brittany Cartwright mit ihrem Sohn Cruz, Mai 2025