"Bin verliebt": Sara Kulka macht neue Beziehung offiziell

Sara Kulka (35) ist wieder verliebt! Die Influencerin hat ihre neue Beziehung auf Instagram öffentlich gemacht. In einem Reel läuft sie auf einen Mann zu und nimmt am Ende seine Hand entgegen. Das Gesicht ihres neuen Partners bleibt dabei bewusst verborgen. Dazu schreibt Sara in einem emotionalen Text: "Ja, ich bin verliebt, weil er nicht nur meine Hand hält, sondern an mein Herz denkt. Weil er mich einplant, mitdenkt und mich spüren lässt, dass ich wichtig bin. Und weil sein Blick mich trifft, als wäre ich für einen Augenblick seine ganze Welt."

Wer der Glückliche ist, verrät Sara bislang nicht. Doch zwei Hashtags unter dem Video heizen die Neugier ihrer Follower ordentlich an: Mit "#lovestory" und "#9jahre" lässt sie ihre Community rätseln. Ihre Fans zeigen sich begeistert und überhäufen sie in den Kommentaren mit guten Wünschen. "Da freue ich mich für dich", "Von Herzen alles Gute" und "Alles Glück der Welt" sind nur einige der vielen herzlichen Reaktionen auf ihren Post. Ob Sara in naher Zukunft weitere Details zu ihrem Auserwählten preisgibt, bleibt vorerst abzuwarten.

Erst vor drei Monaten gab es bei Sara weniger schöne News zu berichten: Nach einer kurzen Beziehung machte sie öffentlich, dass sie und Christian nicht mehr zusammen sind. "Meine Beziehung hat in letzter Zeit gekriselt. Und leider hat sie diese Krise nicht überstanden", schrieb sie in einem Statement. Und sie stellte klar: "Wir haben uns getrennt. Ich bin wieder Single." Dabei hatte sie die Partnerschaft erst im Januar 2026 im Beisein von Promiflash öffentlich gemacht.

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Imago Sara Kulka, Januar 2026

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Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, GNTM-Berühmtheit

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Imago Sara Kulka und Christian, Januar 2026