Drei Jahre verbrachten Baulöwe Richard (84) und die gelernte Krankenschwester Cathy Lugner (27) gemeinsam. Eine Zeit, in der sich auch die Tochter der 27-Jährigen, Leonie, an ihren Stiefpapi gewöhnt hat. Am 30. November kam es zur Blitzscheidung des ungleichen Liebespaares. Doch nicht nur das Ex-Playmate muss sich an die neue Situation gewöhnen. Auch Leonie hat mit der Veränderung zu kämpfen.

Auf ihrer Geburtstagsfeier in Wien verriet die ehemalige Promi Big Brother-Bewohnerin gegenüber Promiflash, dass ihre kleine Maus noch an der Trennung zu knabbern hat. Kein Wunder: Drei Jahre war Mörtel für sie da. Der 84-Jährige – Vater von je zwei leiblichen Töchtern und Söhnen – bezeichnete Leonie sogar als seine Lieblingstochter. Und jetzt das: "Sie ist schon traurig, weil er sich so gar nicht wirklich von ihr verabschiedet hat. Ich meine, wir haben ja doch drei Jahre miteinander verlebt. Es ist schon ein bisschen traurig für sie, aber ja, ich versuche ihr das zu erklären und bin halt für sie da", erzählt Cathy im Gespräch mit Promiflash.

Adoptiert hat der österreichische Unternehmer Cathys Tochter zwar nicht, aber sie hat nach der Hochzeit, wie die Mama, den Namen des Baulöwen angenommen.

Starpix/ Alexander TUMA / ActionPress Cathy Lugner mit Tochter Leonie

WENN Cathy mit Tochter Leonie und Richard Lugner

Starpix/ Alexander TUMA / ActionPress Cathy Lugners Tochter Leonie



