Da kann es aber jemand kaum abwarten! Erst zwei Wochen sind Cathy (27) und Richard Lugner (84) geschieden. Sie hat an dem plötzlichen Beziehungs-Aus aktuell noch ordentlich zu knabbern. Der Unternehmer hingegen schaut trotz seiner Krebserkrankung äußerst freudig in die Zukunft: Er geht nämlich schon wieder auf die Jagd nach einer neuen Partnerin!

Es sieht ganz so aus, als könnte sich Richard Lugner vor Flirtangeboten der Damenwelt kaum retten. Denn die Single-Ladys Österreichs sind offenbar ganz heiß darauf, Mörtel besser kennenzulernen. "Die Nachfrage der Damenwelt ist leider groß. Sie bieten mir Hilfe bei der Bewältigung des Prostata-Krebses. Ich bin aber gerade kampfunfähig, da ich eine Verkühlung herumschleppe", plaudert er im Magazin Österreich aus dem Nähkästchen. So ganz hält ihn die Erkältung aber nicht vom Flirten ab: In den letzten Tagen umgibt sich der 84-Jährige wieder auffällig oft mit hübschen, jungen Frauen.

Seine Ex-Frau zeigt sich von dem offensiven Flirtverhalten ihres geschiedenen Mannes zutiefst verletzt – kennt es offenbar aber nicht anders: "Das Problem in unserer Beziehung war, dass Richard überhaupt kein Taktgefühl hat und überhaupt nicht darauf geachtet hat, was er tut und was er nicht tut", gibt sie im Promiflash-Gespäch ohne große Umschweife zu.

Wer außerdem unter der Lugner-Scheidung leidet, seht ihr im angefügten Clip.

Facebook / Traumkleid Richard Lugner in seiner Mall "Lugner-City"

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, Ex-Frau von Richard Lugner

Getty Images Richard und Cathy Lugner beim Wiener Opernball 2015



