Mit dem weiblichen Kollegium in der TV-Welt scheint Thorsten Legat (48) sich manchmal schwer zu tun. Im Dschungelcamp geriet er heftig mit Helena Fürst (42) aneinander, im Sommerhaus der Stars gab es heftige Auseinandersetzungen mit Boxer-Gattin Maria Weller und nun hat er Angelique Kerber (28) auch noch als "Hackfresse" bezeichnet. Für die Ehefrau von René Weller (63) steht damit fest: Thorsten hasst Frauen.

Im Schlag den Star-Duell sollten berühmte Persönlichkeiten auf Fotos erkannt werden. Dabei machte der Ex-Fußballer keine gute Figur und beschimpfte in seiner Wut Angelique. "Ich habe im Sommerhaus gesagt 'Thorsten, warum hasst du Frauen?' und da hat er mich ja so angegriffen und Elton hat es genauso gesagt in der Sendung. Ganz leise hat er sich umgedreht 'Thorsten, warum hasst du Frauen?' – genau den gleichen Satz", erzählte Maria Weller jetzt Promiflash. Am Tag drauf tat es Thorsten dann aber auch schon wieder sehr leid.

Doch für Maria reicht das nicht. Eigentlich steht für sie fest, dass Thorsten seine Sympathien in der Öffentlichkeit ziemlich verspielt hat. Im Video am Ende des Artikels erfahrt ihr mehr über Thorstens Meinung zu Höllena.

THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images Angelique Kerber bei der Auszeichnung zum Sportler des Jahres 2016 in Baden-Baden

Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare, RTL Alexander Posth, Thorsten Legat, René und Maria Weller bei "Das Sommerhaus der Stars"

RTL / Stefan Menne Rosemarie und René Weller



