Erst elf Jahre jung und schon so talentiert: Beckham-Spross Cruz (11)! Der Schnuckel wagt mit seinem Christmas-Song gerade die ersten Schritte ins Musikbusiness. Seine Eltern David (41) und Victoria (42) sind wahnsinnig stolz auf ihren Sohnemann. Der Ex-Kicker hat sogar ein kurzes Gastspiel in Cruz' Musikvideo. Jetzt trällert das süße Vater-Sohn-Duo das Weihnachtslied gemeinsam – und der 41-Jährige blamiert dabei seinen Junior auf eine sehr süße Art und Weise.

Cruz Debüt-Single "If Everyday Was Christmas", deren Einnahmen der 11-Jährige an benachteiligte Kinder spendet, mausert sich zum echten Ohrwurm. Und das sieht offensichtlich auch der vierfache Familienvater so. Auf der Playback-App Musical.ly performen Cruz und Papa David den Christmas-Hit nun gemeinsam – allerdings anders als der Kinder-Star sich das wohl vorgestellt hat. Das Männermodel imitiert UND blamiert Cruz ein bisschen: "Wenn dein Dad dich in Verlegenheit bringt", schreibt der niedliche Blondschopf zu dem kurzen Clip.

Die Beckham-Fans hingegen finden das Duo einfach nur entzückend: "Zu süß, ihr zwei!", "Den nächsten Song müsst ihr gemeinsam aufnehmen" oder "Das ist großartig! Er blamiert dich nicht, Cruz", lauten nur drei der zahlreichen User-Kommentare. Aber was meint denn ihr? Ist Davids Imitation süß oder einfach nur peinlich? Stimmt am Ende des Artikels darüber ab.

