Besser könnte das neue Jahr für Nina Dobrev (28) kaum starten. Die ehemalige Vampire Diaries Darstellerin tourt momentan um die Welt, um die Premiere ihres neuen Films "xXx: Rückkehr des Xander Cage" zu feiern. In London tat sie das auf ganz besondere Art und Weise – mit einem völlig neuen Look.

Bei dieser optischen Veränderung rückten Ninas Co-Stars, unter anderem Action-Held Vin Diesel (49) und Orange Is the New Black-Star Ruby Rose (30), völlig in den Hintergrund. Die 28-Jährige hüllte sich für den besonderen Anlass nicht nur in ein traumhaft schönes Kleid, das perfekt zu ihr passte, sondern überraschte auch mit einer neuen Frisur. Sie schnitt sich ihre lange Mähne zu einem stylishen Longbob – und fühlte sich damit sichtlich wohl.

Mit einer Aktion zogen Vin und Ruby dann aber doch die Aufmerksamkeit auf sich: Während DJane Ruby mit einem Boot an Londons O2 Arena anlegte, kam Vin tatsächlich mit einem Helikopter angeflogen.

Stuart C. Wilson / Getty Images Tony Jaa, Nina Dobrev, Donnie Yen, Vin Diesel. Deepika Padukone und Ruby Rose in London

Instagram / ninadobrev Nina Dobrev, Schauspielerin

Stuart C. Wilson / Getty Images Vin Diesel bei seiner Ankunft bei der "xXx: Rückkehr des Xander Cage"-Premiere in London



